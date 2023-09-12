تعرفي إلى أسباب وطرق شد ترهلات البطن السفلية طبيًا وطبيعيًا

بيروت - نادين محمد - مشكلة قد تعاني بعض النساء، خاصة إذا ما شارفن على بلوغ الأربعين من العمر، وهي ترهلات البطن السفلية، وذلك لعوامل عدة، منها الحمل والولادة، التقدم في السن وغيرها سنوضحها في هذا المقال، إضافة إلى طرق العلاج المتاحة التي تساهم في شد ترهلات البطن السفلية والتي تتنوع بين الجراحة، التقنيات التجميلية وغيرها.



أسباب ترهلات البطن السفلية

تختلف ترهلات البطن بالمجمل من شخص إلى آخر، فهناك من يعاني منها بسبب السمنة المفرطة، في حين أنها قد تظهر نتيجة النظام غير الصحي المتبع وأسلوب الحياة، إضافة إلى أسباب أخرى، منها:

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التقدم في السن

مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم بفقدان الكولاجين، الإيلاستين وحمض الهيالورونيك، وهي مواد مهمة للحفاظ على مرونة ورطوبة الجلد المهمتين لمنع ترهلات البطن.

القلق والتوتر

عند الشعور بالإجهاد والقلق، ترسل مجموعة من الإشارات العصبية والهرمونية إلى الغدة الكظرية لتقوم بإفراز هرموني الأدرينالين Adrenaline والكورتيزول Cortisol اللذين يحفزان الرغبة الزائدة في التهام الطعام، خاصة تلك التي تسبب السمنة، وبالتالي تراكم الدهون في البطن، فيبدو هذا الأخير مترهلاً.

خسارة الوزن سريعاً

خسارة الوزن بشكل سريع تمنع الجلد من التكيف مع التغييرات الجسدية الحاصلة، ما يؤدي إلى تمدده وظهور ترهلات البطن السفلية.

السمنة

الزيادة في الوزن تؤدي إلى انتشار الدهون في مختلف أنحاء الجسم، من بينها البطن، فتتراكم الدهون في هذه المنطقة وتسبب ترهلات البطن السفلية.

الحمل

هذا النوع من الترهلات يعتبر أكثر شيوعاً لدى الحوامل، وذلك للتغييرات التي تحدث لجسم المرأة أثناء فترة الحمل، سواء نتيجة احتباس السوائل والتغيرات الهرمونية، وكذلك بسبب تمدد الجلد.

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طرق علاج شد ترهلات البطن السفلية

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العمليات الجراحية وتعرف بعمليات استئصال الجلد أو نحت الجسم، تتطلب تخديراً عاماً للجسم بسبب الشقوق الكبيرة التي يحدثها الطبيب، كما أنها ذات كلفة عالية.

تقشير البشرة يساعد في التخلص من الجلد الميت، تنظيف مسام البشرة وإعادة المرونة إلى الجلد، ما يساعد في شد ترهلات البطن السفلية.

التدليك يلعب دوراً مهماً في تعزيز الدورة الدموية ومرونة الجلد، ما يساهم في شد ترهلات البطن.

الليزر إجراء غير جراحي بسيط يتم تحت التخدير الموضعي، ويشمل تسليط أنواع معينة من أشعة الليزر الساخنة على الجلد لمدة معينة، مما يساعد على إذابة الدهون تحت الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين.

النحت البارد، ويعرف بمصطلح Cool Sculpting، يعمل على تدمير الخلايا الدهنية في منطقة البطن وتجميدها، ثم يعمل الجسم على التخلص من الدهون المجمدة خلال مدة قد تصل إلى شهرين. لكن بالمقابل، هذه التقنية لا تناسب الذين يعانون من السمنة أو تراكم الدهون بشكل كبير تحت الجلد، وإنما تستخدم للترهلات البسيطة في منطقة البطن.

شد البطن بالخيوط التي تحفز الجسم على إفراز الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على دعم الجلد وإبقائه مرفوعاً ومشدوداً بعد ذوبان الخيوط. هذه التقنية لا تتناسب مع الذين يعانون من الوزن الزائد بنسب عالية.

الكريمات التي تحتوي على مركبات الريتينويد Retinoids التي تعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين المهمين لشد ترهلات البطن، إلا أنها تحتاج إلى المواظبة لتؤتي بنتائج فعالة، كما أنها لا تعتبر كافية بحسب ما يرى فيها خبراء التجميل.

اليك طريقة شفط الدهون بالليزر لتجنب الجراحة

الوصفات الطبيعية لعلاج ترهلات البطن السفلية

الخلطات من الوسائل المتاحة أيضاً لعلاج ترهلات البطن بمختلف أنواعها بما فيها السفلية، فهي تعتبر من الطرق الآمنة للواتي لا يرغبن بالمجازفة وإنفاق الأموال الباهظة على بعض الوسائل السابقة التي تعتبر ذات تكلفة عالية. لكنها بالمقابل، تتطلب المواظبة والتحلي بالصبر لتؤتي بنتائج مرضية. من بين هذه الوصفات:

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القهوة

تمزج ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة أو البن مع القليل من الماء الدافىء للحصول على خليط متماسك القوام.

يوزع على أسفل البطن ويدلك لمدة 5 دقائق باتجاه عقارب الساعة، ثم 5 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

تكرر هذه الخطوات لمدة ½ ساعة يومياً أو يوماً بعد يوم.

القرفة والكركم

تمزج ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الملح.

تدلك منطقة البطن بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم يتم الاستحمام بالمياه الفاترة.

العسل وزيت اللوز

تمزج ملعقتان من العسل مع ملعقة من زيت اللوز وصفار بيضة واحدة.

يوزع الخليط على البطن، ثم تلف المنطقة بكيس من النايلون أو الـ Cling Film.

بعد مرور ساعة، يتم الاستحمام بالماء الدافىء.

الشبة والنشاء

تمزج كميات متساوية من مسحوق الشبة والنشاء.

يضاف القليل من زيت الزيتون والماء.

تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم يوزع خليطها على منطقة أسفل البطن التي تعاني من الترهل.

يترك حتى يجف، ثم يزال بواسطة خرقة من القماش مبللة بالماء الدافىء.

تكرر هذه الوصفة يوماً بعد يوم.

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