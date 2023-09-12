هل منظم السكر يُنحف الجسم؟.. هذا ما توصل إليه الخبراء



بيروت - نادين محمد - ربما تكونين قد شاهدت إعلانات وتقارير إعلامية عن فئة من أدوية مرض السكر من النوع الثاني، والتي تمت الموافقة عليها لتنحيف الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد غير المصابين بالسكر.

إلى جانب الرجيم، تمت الموافقة على منظمات السكر مثل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لإنقاص الوزن لبعض الأشخاص الذين يعانون من شهية مفتوحة أو الرغبة الشديدة في الأكل طوال الوقت.

لكن وضع الخبراء شرط أن يكون مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 27 كما اشترط الأطباء ألا يكون المريض يعاني من حالات صحية أخرى. كما أن ليس جميع منظمات السكر يمكن أن تنحف الجسم.



لا يُنصح باستخدام منبهات GLP-1 للحوامل، أو أولئك الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الغدة الدرقية النخاعي، المصاحب لأورام الغدد الصماء المتعددة، هناك أيضًا احتياطات للأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهاب البنكرياس أو الذين يعانون من مرض المرارة النشط.

الحالات التي لا يمكنك استخدام منظم السكرفيها-المصدرfreepik

كيف يعمل منظم السكر للتنحيف؟

لا تسبب منظمات السكر فقدان الوزن بشكل مباشر. تعمل الأدوية في منطقة من الدماغ تسمى منطقة ما تحت المهاد لتقليل شهية الشخص أو الرغبة الشديدة في تناول الأكل. كما أنها تؤخر المعدة من إفراغها، مما يسمح للشخص بالبقاء ممتلئًا، بكمية أقل من الطعام لفترة أطول من الوقت بعد تناول الوجبة.

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الآثار الجانبية لأدوية السكر:



الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الغثيان وعسر الهضم والإسهال أو الإمساك والتعب. وتظهر هذه الأعراض أكثر عند تناول جرعات أعلى. الآثار الجانبية لا تشترط الحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء.

الآثار الجانبية لأدوية السكر-المصدرfreepik



ما مدى فعالية منظم السكر في التنحيف؟

على الرغم من أن منظم السكر قد يؤدي إلى فقدان بعض الوزن، إلا أن الكمية التي تخسرها قد تكون أقل بكثير من المتوقع. وفي المتوسط، يبلغ فقدان الوزن بعد عام واحد من تناول الدواء ستة أرطال فقط، وفقًا لأبحاث سابقة .

لذلك، في حين يتم إعطاء منظم السكر غالبًا للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الأنسولين والذين يجدون صعوبة في فقدان الوزن، إلا أنه ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن،.

بمعنى آخر، لا تتوقعي تغيرًا جذريًا في الوزن إذا كنتِ تتناولين وجبات دسمة وتعيشي حياة كسولة. يجب عليك اتباع خطة مناسبة لفقدان الوزن مع الأكل الصحي وممارسة النشاط البدني لرؤية أي تغيير ملحوظ في الوزن.

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مثل أدوية إنقاص الوزن الأخرى، يستعيد الأشخاص معظم الوزن المفقود إذا توقفوا عن تناول الأدوية، خاصة قبل عام واحد. كذلك، مقدار الوزن الذي يفقده الأشخاص باستخدام الأدوية لم يصل بعد إلى مستوى فقدان الوزن الذي تم تحقيقه من خلال جراحة السمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوية باهظة الثمن للغاية. كما يعاني 90 بالمائة من الأشخاص من بعض الآثار الجانبية، والتي عادة ما تكون خفيفة إلى متوسطة.

إذا كنت تفكرين في علاج لإنقاص الوزن، فتحدثي مع طبيبكِ أو أخصائي طب السمنة حول أفضل طريقة بالنسبة لك.

المصادر:

lancastergeneral health

health.harvard

diabetes.org.uk