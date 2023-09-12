أفضل أكل بعد التمرين لخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - يتأثر الجسم بعد التمرين لخسارة الوزن، فيستخدم ما يخزنه من الجليكوجين Glycogen في العضلات كطاقة للقيام بالنشاط البدني، والمعروف أن الجليكوجين يشكل احتياطياً هاماً للجسم، يستخدمه لتصنيع جزيئات الطاقة التي تعرف بـ Adenosine Triphosphate (ATP. هذه العملية تتم عند انقباض عضلات الجسم أثناء القيام بتمارين عضلية قوية ولمدة طويلة.

وبعد استنفاذ الجليكوجين المخزن، تبدأ العضلات باستخدام البروتين المتاح لترميم الأنسجة في غضون ساعات قليلة من التمرين، ما يستدعي إصلاح تلك العضلات وتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم عن طريق تناول أطعمة معينة تضاعف من نسبة حرق السعرات الحرارية بعد التمرين. ما هي هذه الأطعمة؟

أطعمة بعد التمارين الرياضية لخسارة الوزن



الحليب والزبادي

الصورة من FREEPIK​



بينت العديد من الأبحاث أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان القليلة الدسم يساعد على خسارة الوزن بعد التمرين.

يمكن مزج الزبادي بالحبوب والفواكه لأن هذه الأخيرة تحتوي على عناصر غذائية معينة، ثبتت قدرتها على مكافحة ألم العضلات بعد التمرين.

كذلك يمكن إعداد مشروب من الحليب والشوكولا، إذ يحتوي على الكربوهيدرات والبروتين الملزمة لإصلاح العضلات.

الفواكه

الصورة من FREEPIK​



الفواكه من الأطعمة الصحية التي تساعد على خسارة الوزن ومفيدة لما بعد التمرين لاحتوائها على الكربوهيدرات الصحية القابلة للهضم.

من أفضل أنواع الفواكه التي ينصح بتناولها بعد التمرين لخسارة الوزن، الموز، فالجزيئات المتوفرة فيه يمكنها بلوغ الأنسجة العضلية بشكل سريع وتجديد مستويات الجليكوجين، ما يساعد على تقويتها. أيضاً، الأناناس، التوت...

البروتينات الخالية من الدهون



تحتوي على نسب عالية من البروتين والحديد الذي يحافظ على معدلات الطاقة في الجسم ويقيه من فقر الدم، كما يعتبر الحديد المسؤول عن نقل الأوكسجين عبر الجسم.

تتوفر البروتينات الخالية من الدهون في شرائح الديك الرومي، صدور الدجاج، العدس، البقوليات، الحبوب الكاملة، السبانخ، الكينوا والتي يمكن إعداد طبق سلطة منها، يتكون إلى حبوب الكينوا من الفول، الحمص، الفاصوليا السوداء مع الطماطم، الخس والجرجير. طبق يصنف كوجبة غذائية متكاملة بعد التمرين لخسارة الوزن.

الأسماك



الأسماك بدورها مصدر ممتاز للبروتين، خاصة منها السالمون والتونة، إذ تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية غير مشبعة تضاعف من معدل حرق الدهون، تخفف ألم العضلات بعد التمرين وتحافظ على صحة القلب.

الحبوب الكاملة

الصورة من FREEPIK​



تناول الحبوب الكاملة بعد التمرين تمنح الجسم ما خسره من العناصر الغذائية خلاله، توفر له الطاقة وتمكنه من استعادة نشاطه.

يمكن تناول الأرز البني مع شرائح صدور الدجاج أو ديك الرومي أو الشوفان مع الحليب أو الزبادي، كذلك حبوب الإفطار الكاملة، فهي تتضمن نسباً عالية من البروتين والألياف.

كذلك يمكن إعداد بانكيك من الشوفان، البيض والحليب الخالي من الدسم، تضاف له ملعقة من العسل ورشة من القرفة والكاكاو. وجبة غذائية غنية بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم بعد التمرين لخسارة الوزن، كالكربوهيدرات، البروتين والدهون الصحية.

تعرفي على أهمية الدهون الصحية للجسم

المكسرات

الصورة من FREEPIK​



حفنة من المكسرات، كاللوز، الجوز ... تعيد للعضلات مستويات الجليكوجين التي خسرتها خلال التمرين، كما توفر للجسم الطاقة. يمكن تناولها مع كمية قليلة من الفواكه المجففة، مثل الزبيب...

البيض

الصورة من FREEPIK​



يحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما يعتبر مصدراً غنياً للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بعد التمرين لخسارة الوزن.

يمكن إعداده بطرق عدة، كمافن، على سبيل المثال، يتكون من البيض، مزيج من الخضراوات، الفطر... ويتم تناوله مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة.

البطاطس

- الصورة من FREEPIK​



البطاطس غني بالكربوهيدرات بكمية تقارب 26 غراماً، ما يساعد على استعادة مخزون الجليكوجين الذي تمت خسارته أثناء التمرين، هذا إضافة إلى الألياف التي تمنح المعد شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.

يمكن إعداد شرائح من البطاطس المشوية المتبلة بكمية قليلة جداً من الملح، الفلفل الأسود والكمون، يتم تناولها مع البيض وطبق من السلطة الخضراء.





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