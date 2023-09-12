شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات قد تحدث لمرضى الصدر خلال العاصفة دانيال ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفضل التزام الأطفال وكبار السن وذوى الأمراض المزمنة والصدر عدم الخروج خلال فترة أتربة العاصفة دانيال، وذلك منعا لتعرضهم لمخاطر صحية تصيب الجهاز التنفسى لديهم .مضاعفات صحية لمرضى الصدر ناتجة من الاتربة
أكدت الدكتورة نسرين السيد أستاذ الامراض الصدرية بكلية طب المنصورة ، أن أتربة العاصفة دانيال تشكل مضاعفات صحية على مرضى الصدر ، مشيرة الى أن الهواء الشديد المحمل بالأتربة والغبار ، بالإضافة الى تساقط الأمطار، كل ذلك يؤثر على الجهاز التنفسى لكل الأشخاص بشكل عام وعلى مريض الصدر بصفة خاصة .
كما أوضحت الاستشاري أن تعرض مرضى الصدر للغبار يؤدى بهم الى تهيج الجهاز التنفسى ، وبالتالى تحدث التهابات في الحلق أو الجيوب الأنفية، بالإضافة الى التهابات الشعب الهوائية ، والإصابة بالحساسية.
فئات أكثر عرضة للمخاطر صحية
الفئات الأكثر تعرضا لمضاعفات صحية الأطفال وكبار السن خاصة أصحاب الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والكبد والكلى ، نتيجة الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسى ناتجة من التعرض للأتربة الشديدة للعاصفة دانيال ، ومما يؤدى بهم الحال الى حدوث التهابات رئوية وضيق تنفس بسبب ضعف المناعة .
نصحت الطبيبة الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل تنفسية ناتجة من اتربة العاصفة ، بعدم الخروج من المنازل ، خاصة وأن تلك الرياح الاتية مع العاصفة تكون محملة بالميكروبات ، وتكون أكثر خطورة على حياة الأفراد ذوى المناعة الضعيفة .طرق الوقاية من مخاطر الاتربة:
. التزام الأفراد بالمنازل ،وفى حالة الاضطرار للخروج يجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامات .
. اما بالنسبة لمرضى الصدر فيجب عليهم الحصول على جرعات وقائية التي تأخذ عن طريق البخاخة، قبل التعرض لاتربة العواصف وفى حالة عدم التحسن ضرورة استشارة الطبيب منعا لعدم تطور الحالة.
. ونصحت الطبيبة مرضى الصدر بغلق الشبابيك والابواب لمنع دخول الاتربة والغبار المنازل
. تغيير المفروشات المنزلية باستمرار منعا لنقل البكتيريا.
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