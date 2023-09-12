شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات قد تحدث لمرضى الصدر خلال العاصفة دانيال ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل التزام الأطفال وكبار السن وذوى الأمراض المزمنة والصدر عدم الخروج خلال فترة أتربة العاصفة دانيال، وذلك منعا لتعرضهم لمخاطر صحية تصيب الجهاز التنفسى لديهم .

مضاعفات صحية لمرضى الصدر ناتجة من الاتربة

أكدت الدكتورة نسرين السيد أستاذ الامراض الصدرية بكلية طب المنصورة ، أن أتربة العاصفة دانيال تشكل مضاعفات صحية على مرضى الصدر ، مشيرة الى أن الهواء الشديد المحمل بالأتربة والغبار ، بالإضافة الى تساقط الأمطار، كل ذلك يؤثر على الجهاز التنفسى لكل الأشخاص بشكل عام وعلى مريض الصدر بصفة خاصة .

كما أوضحت الاستشاري أن تعرض مرضى الصدر للغبار يؤدى بهم الى تهيج الجهاز التنفسى ، وبالتالى تحدث التهابات في الحلق أو الجيوب الأنفية، بالإضافة الى التهابات الشعب الهوائية ، والإصابة بالحساسية.

فئات أكثر عرضة للمخاطر صحية

الفئات الأكثر تعرضا لمضاعفات صحية الأطفال وكبار السن خاصة أصحاب الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والكبد والكلى ، نتيجة الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسى ناتجة من التعرض للأتربة الشديدة للعاصفة دانيال ، ومما يؤدى بهم الحال الى حدوث التهابات رئوية وضيق تنفس بسبب ضعف المناعة .

نصحت الطبيبة الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل تنفسية ناتجة من اتربة العاصفة ، بعدم الخروج من المنازل ، خاصة وأن تلك الرياح الاتية مع العاصفة تكون محملة بالميكروبات ، وتكون أكثر خطورة على حياة الأفراد ذوى المناعة الضعيفة .

طرق الوقاية من مخاطر الاتربة:

. التزام الأفراد بالمنازل ،وفى حالة الاضطرار للخروج يجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامات .

. اما بالنسبة لمرضى الصدر فيجب عليهم الحصول على جرعات وقائية التي تأخذ عن طريق البخاخة، قبل التعرض لاتربة العواصف وفى حالة عدم التحسن ضرورة استشارة الطبيب منعا لعدم تطور الحالة.

. ونصحت الطبيبة مرضى الصدر بغلق الشبابيك والابواب لمنع دخول الاتربة والغبار المنازل

. تغيير المفروشات المنزلية باستمرار منعا لنقل البكتيريا.