شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الكركم في علاج عسر الهضم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكرت دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانيةBMJ، أن علاج عسر الهضم قد يكون موجودًا بالفعل في رف التوابل الخاص بك عن طريق توظيف الكركم، وذلك حسب تقرير شبكة CNN .قارنت الدراسة كيفية استجابة أكثر من 150 شخصًا يعانون من عسر الهضم، إما لعقار شائع لعلاج بعض مشاكل القلب والمريء عن طريق تقليل الحمض في المعدة أو الكركم - الذي يحتوي على مركب الكركمين - أو مزيج من الاثنين.

في اليومين 28 و56 من العلاج، تم تقييم الأشخاص في الدراسة بناءً على أعراضهم - والتي يمكن أن تشمل آلام في المعدة أو الانتفاخ أو الغثيان أو الشعور المبكر بالامتلاء - باستخدام تقييم شدة عسر الهضم، وهو استبيان يصنف شدة عسر الهضم. .

ولم يجد الباحثون اختلافات كبيرة في الأعراض لدى المجموعات التي تناولت عقار الكركم أو مزيجا من الاثنين، وفقا للدراسة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور كريت بونجبيرول، الأستاذ المشارك في قسم الطب الوقائي والاجتماعي بجامعة تشولالونجكورن في بانكوك، تايلاند : "بالإضافة إلى الأغراض المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يمكن أن يكون الكركمين / الكركم خيارًا لعلاج عسر الهضم بفعالية مماثلة للدواء"..

وأوضح الدكتور يويينغ لوه، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والأستاذ المساعد في أمراض الجهاز الهضمي في جامعة إيكان كلية الطب في جبل سيناء في مدينة نيويورك، إنه من المنطقي أن تبحث الأبحاث في تأثير الكركم على عسر الهضم، لأن مركب الكركمين الخاص به تمت دراسته في مجموعة واسعة من الحالات الالتهابية، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل.

وحذر الباحثون من أنه يجب أن يكون المستهلكون على دراية بالآثار الجانبية لمستخلصات الكركمين مثل الحساسية ومخاطر النزيف، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر أو مضادة للصفيحات".

وأضاف أن الكركمين والكركم "يعتبران آمنين بشكل عام عند استهلاكهما بالكميات الموجودة عادة في الطعام، فعادة، تحتوي بهارات الكركم على حوالي 3٪ من الكركمين، وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

على الرغم من أنها تحتاج إلى رؤية المزيد من الدراسات قبل أن تبدأ في التوصية بالكركم كعلاج، إلا أن لو قالت إنها تعتقد أنه من المنطقي التحدث مع طبيبك حول ما إذا كان يجب عليك تجربته بالإضافة إلى أدويتك.