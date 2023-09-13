شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء الأمريكية" تحدد الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على لقاح كورونا لمن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، وأذنت باستخدامه في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 11 عامًا، ومن المقرر أن يجتمع مستشارو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التوصيات بشأن من يجب أن يحصل على اللقاحات هذا العام، بحسب ما ذكرته وكالة " رويترز ".

وقالت ماندي كوهين، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الشهر الماضي، إنها تتوقع إعطاء اللقاحات سنويًا، لكن ليس كل الأطباء يتفقون على أن الجميع بحاجة إليها كل عام.

كيف يختلف لقاح هذا العام عن العام الماضي؟

قامت شركة Pfizer مع BioNTech وModerna وNovavax بإنشاء إصدارات جديدة من لقاحات كورونا-19 الخاصة بها، على عكس جرعة العام الماضي المعززة التي تضمنت السلالة الأصلية للفيروس ومتغير Omicron المسيطر آنذاك، فإن جرعة هذا العام تستهدف XBB.1.5 فقط، وهو المتغير السائد خلال معظم عام 2023.

وقالت الشركات إن لقاحاتها المُعاد تجهيزها أظهرت في الاختبارات المبكرة أنها تعمل ضد متغيرات Omicron الفرعية الأحدث المتداولة الآن، بما في ذلك BA.2.86 المتحور للغاية.





هل يجب على كبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة والحوامل الحصول على التطعيم هذا العام؟

هناك إجماع واسع بين الأطباء على أن هذه المجموعات يجب أن تتلقى على الأقل لقاحًا سنويًا لكورونا-19 للحماية من الفيروس بسبب ارتفاع خطر الإصابة بأمراض خطيرة ودخول المستشفى والوفاة، على سبيل المثال، قالت لجنة اللقاحات التابعة للحكومة البريطانية إن البالغين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق فقط وبعض هذه الفئات الأخرى سيحصلون على اللقطة لأنهم الأكثر احتمالية للاستفادة.

هل يجب على البالغين الأصغر سنًا والأصحاء الحصول على اللقاح الجديد؟

يعتقد العديد من الأطباء أنه يجب التوصية باللقاح سنويًا للجميع، تمامًا مثل لقاحات الأنفلونزا.

قال الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت ومسؤول الاتصال باللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: "إذا كان العمر ستة أشهر أو أكبر، فيجب أن الحصول على لقاح الأنفلونزا".

ومن جانبه قال الدكتور ديفيد بولوير، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، إنه يوصي بأن يحصل البالغون الأصحاء على الجرعات، ووفقا لبحث نشره، فإن الأشخاص الذين تلقوا جرعات معززة لديهم أعراض أقل حدة وأقصر أمدا إذا مرضوا.

هل يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض كورونا طويل الأمد أن يحصلوا على اللقاح؟

هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن التطعيم بعد الإصابة قد يساهم في تقليل أعراض كورونا الطويلة الأمد، وبغض النظر عن ذلك، قال الأطباء إن نوبة ثانية من كورونا-19 يمكن أن تؤدي إلى إعادة إحياء كورونا-19 السابق أو تفاقم الأعراض المستمرة، ويمكن أن يساعد التطعيم في الحماية من ذلك.

هل يجب أن يحصل الأطفال على لقاح كورونا هذا العام؟

وقال مايكل أوسترهولم، عالم الأوبئة بجامعة مينيسوتا، إن الأطفال يشكلون نسبة أكبر من الوفيات والاستشفاء بين المصابين حاليًا يكورونا، على الرغم من أن حالات الاستشفاء بشكل عام منخفضة إلى حد ما، إلا أنه خلال الشهر الماضي، كان الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل يمثلون حوالي 5-6% من حالات دخول المستشفى بسبب كورونا-19، مقارنة بحوالي 4% في المتوسط ​​خلال العامين الماضيين، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض .

وقال أوسترهولم: "إذا أراد الآباء تطعيم أطفالهم، فيجب السماح لهم بذلك، موضحا إنه يعتقد أن إعطاء الأطفال معززات غير ضروري ما لم يكن هناك شخص يعاني من نقص المناعة في الأسرة.