شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور حالات إصابة بفيروس نيباه فى الهند يثير القلق..من أعراضه الصداع والدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحد المسئولين فى المعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات عن ظهور حالات الإصابة بفيروس "نيباه" في ولاية كيرالا بجنوب الهند، حيث نتج عنه حتى الآن حالتى وفاة بالهند، وهو ما أثار القلق حول وجود فيروس جديد قد يتسبب فى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة

فيروس نيباه مرض حيواني ينتقل إلى البشر من الحيوانات، ويمكن أن ينتقل أيضا عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة من شخص مصاب لآخر، وكان أول تفشي معروف لمرض نيباه في ماليزيا حيث نتجت العدوى البشرية عن الاتصال المباشر بالخنازير المريضة أو أنسجتها الملوثة. وذلك وفقا لموقع تايم أف أنديا

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس انتشرت الحالات المصابه به فيما بعد في بنجلاديش والهند، كان استهلاك الفواكه أو منتجات الفاكهة مثل عصير النخيل الخام الملوثة بالبول أو اللعاب من خفافيش الفاكهة المصابة هو المصدر الأكثر احتمالا للعدوى.

يعاني الأشخاص المصابون بفيروس نيباه من الحمى والصداع وألم عضلي والقيء والتهاب الحلق. ويشكو المرضى أيضا من الدوخة والنعاس وتغير الوعي وعلامات عصبية تشير إلى التهاب الدماغ الحاد. وتتراوح فترة الحضانة من 4 إلى 14 يومًا في الغالب.

ويتعافى معظم الأشخاص بشكل كامل، على الرغم من أن البعض يعانون من حالات عصبية بعد الإصابة بالتهاب الدماغ الحاد، ويعاني الأشخاص أيضا من الالتهاب الرئوي ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن التهاب الدماغ والنوبات تحدث في الحالات الشديدة، وتتطور إلى غيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.

وينتشر الفيروس المعدى بطبيعته إلى البشر من لعاب الخفافيش والفاكهة والأغذية الملوثة ، كما يمكن أن ينتقل من إنسان إلى إنسان بشكل مباشر. وفي حالات تفشي سابقة في الهند، انتشر الفيروس من خلال البول الملوث ولعاب الخفافيش. يحدث انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان في الغالب بين أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية.