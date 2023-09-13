هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض للمرة الأولى منذ خسارتها في انتخابات الرئاسة

عادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، لإلقاء كلمة في فعالية فنية في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأميركية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.

وقالت السيدة الأولى جيل بايدن لكلينتون في بداية فعالية للاحتفاء بالحائزين على جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية "إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض".

كانت كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة هي أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أميركي كبير. وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.

وهتف الجمهور وصفقت لاستقبالها.وقالت السيدة الأولى الحالية لها "رائع. أنت محبوبة للغاية".وشكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن، الذي لم يكن حاضرا، على دعمهما للفنون.

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