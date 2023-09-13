رجيم تخسيس 5 كيلو في 3 ايام للبنات غير الصبورات

بيروت - نادين محمد -

يمكن اتباع رجيم تخسيس سريع ينقص 5 كيلو في 3 ايام. وهو مخصص للبنات غير الصبورات. ومن اجل تحقيق هذا الهدف من الضروري الحرص على تطبيق برنامج يقوم على تناول مجموعة من الاطعمة الخالية من الدهون الضارة والسكريات وعلى شرب كمية كافية من الماء يومياً كما على ممارسة بعض التمارين الرياضية. وهذا برنامج رجيم تخسيس 5 كيلو في 3 ايام بالتفصيل.

رجيم تخسيس في 3 ايام



يمكن الفتيات غير الصبورات تطبيق برنامج تخسيس يساعد على خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في 3 ايام.

اليوم الاول

الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، نصف حبة غريب فروت او برتقال، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء منخفضة الدسم.

الغداء. 150 غ من اللحم المشوي من دون دهون، كوب من الخضار المطهوة على البخار، حبة من فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، حبة تفاح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، سلطة تونا وافوكادو، كوب من البابونج من دون سكر.

اليوم الثاني

الفطور. بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل، ثمرة موز، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من البروكولي المطهو على البخار، نصف كوب من قطع الجزر.

وجبة خفيفة. حبتان من الكيوي.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة بيضاء قليلة الدسم، قبضة من اللوز.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع القليل من الفواكه، كوب من مشروب ساخن من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة من دون ملح.

الغداء. طبق من الفاصولياء المطهوة على البخار مع القليل من البصل والطماطم والفطر الطبيعي، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء منخفضة الدسم.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز، كوب من عصير طبيعي.

العشاء. طبق سلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، بيضة مسلوقة من دون ملح.

نصائح مهمة لخسارة الوزن



عند اتباع رجيم تخسيس 5 كيلو في 3 ايام، من المهم ايضاً الحرص على الالتزام ببعض النصائح المهمة.

- شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. فهذا يساعد الجسم على التخلص من السموم.

- عدم تناول اكثر من 5 غرامات من الملح يومياً بحسب ما توصي به تقارير منظمة الصحة العالمية لمنع احتباس الماء في الجسم.

- تناول كمية محدودة من الكربوهيدرات الطبيعية مثل الارز كما من الاطعمة المصنعة.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ومن المهم التركيز في هذه الحالة على تمارين القلب او الكارديو من اجل تحفيز نشاط عضلات البطن.

- تدوين التغييرات التي تحدث في الجسم على مفكرة خاصة. فهذا يشجع على المضي قدماً على طريق الحفاظ على صحة جيدة ووزن سليم.

- تطبيق رجيم تخسيس بالتعاون مع شخص آخر قد يكون احد افراد العائلة وهو ما تنصح به الفتيات غير الصبورات.



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