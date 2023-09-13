شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمى ابنك من الاضطرابات النفسية ويكون داعم لنفسه وللآخرين..روشتة فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يمكن أن تصبح داعما لطفلك؟.. سؤال يطرحه كل أب وأم على أنفسهما، يريد كلا منهما أن يكونا دعماً وسنداً لأطفالهما، ولكن كيف ؟! ..يجيب تقرير مفصل نشر بموقع good therapy عن هذا التساؤل، موضحا أن الأطفال يعانون من مشكلات نفسية واضطرابية قد لا يعيها ولا يتوقعها الآباء والأمهات، تتكون لديهم بشكل كبير نتيجة طريقة تربية والديهم لهم، ونتيجة دعمهم لهم من عدمه.

ويوضح التقرير مجموعة من أبرز الاضطرابات النفسية، والمشكلات العقلية، التى قد تصيب الطفل دون أن يعى والديه ذلك ومنها :

الشعور بالدونية

العنف والرغبة فى إثبات النفس بالعنف

الاكتئاب لدي للصغار والمراهقين

ولمساعدة طفلك عليك أن تعرف مشكلته، والتواصل معه بشكل متبادل وفيه من الصداقة ما يتيح لك معرفة ما يجول بخاطره

-تواصل مع طفلك فى وقت معين يوميا ولا تحيد عن هذا الأمر

-اهتم بتعزيز فكرة الطيبة واللطافة تجاه الاخرين، ليصبح الطفل عطوفا يقدر غيره

-علم طفلك النقاش وحل مشاكله بنفسه، حتى لا يتعرض للظلم أو يظلم غيره، علمه كيف يمكنه أن يتناقش مع غيره

-اهتم بمساندة طفلك وتدعيمه وتدعيم أفعاله الجيدة تجاه الآخرين وهذا

-احمى طفلك من الأشخاص السامة والأصدقاء غير المحببين له

-اهتم بتدعيم ثقته فى نفسه حتى عند الخطأ، وأن الثقة فى النفس هى أهم خطوة للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض النفسية والاضطرابات

-اهتم بصحة طفلك وجسمه وبناؤها، واجعله يمارس لعبة رياضية تسعده وتقوى ثقته فى نفسه