طرق لتبييض الأسنان الحساسة في المنزل بخلطات سهلة

الجميع يريد ابتسامة جميلة، لذلك نلجأ إلى جلسات تبييض الأسنان في عيادة الطبيب، صحيح أنها فعالة لكن أصحاب الأسنان الحساسة يعانون من أعراض ما بعد الجلسة.

عادةً ما تسبب أدوات تبييض الأسنان المتاحة حساسية مؤقتة للأسنان. قد تحدث هذه الحساسية أثناء العلاج أو عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة. كما أن منتجات التبييض المتوفرة في الأسواق لم تثبت فعاليتها.

البديل لذلك هو استخدام وصفات طبيعية تبييض الأسنان وفي الوقت نفسه لا تسبب أي ألم للأسنان الحساسة، كما أن الوقاية هنا شيء أساسي وهو يشمل تجنب مسببات اصفرار الأسنان و العناية بالأسنان من خلال التنظيف الجيد.

دعنا نتخلص من هذا الأمر فورًا، تنظيف أسنانك يوميًا هو أهم شيء يجب عليك فعله للحفاظ على أسنانك بيضاء. لكن لا تغسلي أسنانك مباشرة بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية لأنها قد تؤدي إلى التآكل.

وصفات تبييض الأسنان الحساسة:

1- الزيت

يعتبر الزيت الطبيعي علاج تقليدي لتبييض الأسنان. تهدف هذه التقنية أيضًا إلى تحسين صحة الفم من البكتيريا الضارة. لإجراء المضمضة بالزيت، عليك أن تضعي الزيت في فمكِ. يمكن استخدام أي زيت عباد الشمس وزيت السمسم في الغالب. يعد زيت جوز الهند أيضًا خيارًا شائعًا حيث أن مذاقه لذيذ ويحتوي على فوائد صحية أخرى أيضًا.

المضمضة بالزيت مفيدة لأنها تساعد على إزالة أنواع عديدة من البكتيريا من الفم. هذه البكتيريا تسبب الجير وتجعل أسنانكِ صفراء.

لإجراء عملية المضمضة بزيت جوز الهند، خذي ملعقة كبيرة منه وضعيها في فمكِ لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

2- صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين

صودا الخبز تساعد على تبييض الأسنان؛ ولهذا السبب هو منتشر في الإعلانات التجارية لمعجون الأسنان. يساعد في إزالة البقع من سطح الأسنان بسبب طبيعته المقشرة. يعتبر بيروكسيد الهيدروجين مُبيض طبيعي. كما أنه يساعد في قتل البكتيريا. يُستخدم بيروكسيد الهيدروجين لقتل البكتيريا الموجودة داخل الفم.

طريقة الاستخدام:

خذي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين. قومي بخلط كلا المحتوىين، وسوف تحصلي في النهاية على عجينة. استخدمي هذا المعجون لتنظيف أسنانكِ بانتظام.

لن تحصلي على أسنان لامعة ل بعد جلسة واحدة فقط. استخدمي هذا المعجون يومياً، وستلاحظين الفرق في النهاية.

كلا المادتين غير ضارتين، ولكن إذا كنت تشعرين بألم عند استخدامهم فراجعي طبيب الأسنان على الفور.

3- مقشر الموز أو البرتقال أو الليمون

خذي قشر الموز أو البرتقال أو الليمون وافركيه بلطف على أسنانكِ لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم اغسلي فمك جيدًا ونظفي أسنانكِ.

تحتوي قشور هذه الفاكهة على حمض الستريك، الذي يساعد في تبييض الأسنان. إذا كنتِ تعاني من مشاكل الحساسية، فمن المحتمل أن تكون مينا أسنانكِ ضعيفة أو متآكلة. في هذه الحالة، لا يُنصح باستخدام هذا العلاج.

4- الفراولة ملح



تعتبر الفراولة مصدرًا رئيسيًا لفيتامين ج، لذلك تساعد على تبييض الأسنان. تحتوي الفراولة على إنزيم يعرف باسم حمض الماليك الذي يكسر البكتيريا المسببة للصفراء الموجودة فيجير الأسنان. مع إضافة "الحبيبات" الموجودة في الملح وصودا الخبز، فإن هذا الثلاثي يلعب دور كبير في تبييض الأسنان.

طريقة الاستخدام:

خذي 3 حبات من الفراولة مع قليل من الملح وصودا الخبز في وعاء للخلط. اهرسي المكونات للحصول على عجينة متماسكة. قبل وضع المعجون على أسنانكِ، قومي بتنظيف أسنانكِ من أي لعاب باستخدام منشفة ورقية. استخدمي كمية من الخليط واتركيها لمدة خمس دقائق تقريبًا.

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