شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تساعد فى الوقاية من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر



أهم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: ​1. التوت الأزرق (الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى)هذه الفاكهة تتميز أيضًا بمحتوى غذائي غني، يساعد التوت الأزرق في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). 2. الخرشوف (حمض الكلوروجينيك) القاهرة - سامية سيد - تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعدنا على العيش لفترة أطول وتأخير ظهور الأمراض المزمنة بصرف النظر عن الفوائد الأخرى، التوت والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر والسبانخ والعديد من الخضراوات والفواكه الأخرى هي مخزن لمضادات الأكسدة، وهي في الأساس مركبات يتم إنتاجها في أجسامنا وتوجد في الأطعمة التي تساعد على حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، تساعد عملية الأكسدة في الجسم على استقلاب الأكسجين الذي نتنفسه ومساعدة خلايانا على إنتاج الطاقة منه، وإليك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".أهم الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: ​1. التوت الأزرق (الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى)هذه الفاكهة تتميز أيضًا بمحتوى غذائي غني، يساعد التوت الأزرق في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). 2. الخرشوف (حمض الكلوروجينيك)

يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى، فهى تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب.



3. الفاصوليا (كايمبفيرول) 3. الفاصوليا (كايمبفيرول)

الفاصوليا غنية بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. أنها تقلل الالتهاب المزمن وتثبط نمو السرطان.



5. السبانخ (لوتين وزياكسانثين) 5. السبانخ (لوتين وزياكسانثين)

4. البنجر (البيتالين)يحتوي البنجر على مضادات أكسدة مذهلة تحارب تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، يمنح البيتالين المضاد للأكسدة القوي الشمندر لونه النابض بالحياة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.

تساعد السبانخ على حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وغيرها من الأطوال الموجية الضارة، من خلال إضافة هذه الواقيات القوية إلى نظامك الغذائي، فإنك تمنح جسمك الأدوات التي يحتاجها لصحة أفضل.