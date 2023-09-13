خطوات بسيطة لحلّ مشكلة تعرق الوجه

من المعروف أن التعرّق يساعد في تخليص الجسم من السموم، كما يضبط حرارته، ولكن التعرّق الزائد يندرج ضمن المشاكل المزعجة التي تنعكس سلباً على المظهر، خاصةً عندما تطاول هذه المشكلة الوجه خلال فصل الصيف. لكن لحُسن الحظ هناك حيل عملية تسمح بالتغلب على هذه المشكلة التجميلية.

تلعب العناية المناسبة بالبشرة دوراً مهماً في التخفيف من حدّة التعرّق، من خلال تنظيف الوجه صباحاً ومساءً بصابون مرطّب أو مطهّر تكون نسبة حموضته قريبة من نسبة حموضة البشرة، وبالتالي يُنصح بعدم استعمال الصابون القاسي على البشرة واستبداله بآخر غني بالعناصر الدهنية أو المطهّرة، كي لا تتفاقم مشكلة التعرّق.

وبعد غسل الوجه، يُنصح بتجفيفه بنعومة، ومن ثم باستعمال الفوط المرطّبة المضادة للتعرق أو عبوة رذّاذة تحتوي على المياه الحرارية بشكل يومي.

ومن المهم أيضاً شرب كمية وفيرة من الماء للحفاظ على اعتدال حرارة الجسم، وعدم استبدال الماء بالمشروبات الغازية أو المُحلاّة.

وإلى جانب ذلك، تساعد العناية الداخليّة بتأمين الدعم للعناية الخارجيّة لحلّ مشكلة التعرّق، ويُنصح في هذه الحالة بتجنّب تناول الأطباق الغنيّة بالتوابل، والامتناع عن التدخين، والتخفيف من شرب القهوة التي تُنشّط عمل غدد التعرّق.

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