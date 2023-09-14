شكرا لقرائتكم خبر عن هل اتباع دايت غنى بالبروتين يساعد على فقدان الوزن بسرعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من التقارير حول مدى فعالية اتباع نظام غذائي غني بالبروتين لمدة 7 أيام، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن دون بذل الكثير من الجهد لكنها غير مستدامة على المدى الطويل، حيث يعتمد فقدان الوزن على تناول سعرات حرارية أقل مما اعتدت عليه وزيادة حرق الدهون في نفس الوقت من خلال النشاط البدني المكثف.

النظام الغذائي عالي البروتين (الذي ينتج 25% من إجمالي السعرات الحرارية) والنظام الغذائي النموذجي للبروتين (15% من إجمالي السعرات الحرارية) سيؤدي إلى نفس فقدان الوزن إذا كان كلا النظامين مقيدين بالسعرات الحرارية بشكل متساوٍى.

وفقا لموقع " thehealthsite"، البروتين لا يسبب فقدان الوزن، لكن اتباع نظام غذائي غني به يضمن الشبع، ويبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويوقف الرغبة الشديدة فى تناول الطعام ويساعد في بناء كتلة العضلات الهزيلة في الجسم، لا يمكن لخطة الوجبات الخاصة لمدة سبعة أيام أن تمنحك هذه النتائج على المدى القصير.

يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات، عندما تقيد تناولك لمجموعات غذائية معينة، فمن المرجح أن تفوت الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل الحديد والكالسيوم وحمض ال، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل فقر الدم، وهشاشة العظام، والعيوب الخلقية.

هذا النظام الغذائي يمكن أن يضر الكلى:

فالكلى مسئولة عن تصفية البروتين الزائد من الدم، إذا كنت تأكل الكثير من البروتين، يمكن أن تصبح كليتك مرهقة وتتضرر، لذا تناول كميات كبيرة من البروتين لفترة طويلة يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي والعظام أيضًا، يمكن للأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة نشط للغاية أن يتحملوا كميات أكبر من البروتين مقارنة بأولئك الذين يعيشون نمط حياة خامل.

يمكنك أن تشعر بمزيد من التعب والبطء:

البروتين هو عنصر غذائي بطيء الهضم، لذلك يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع والتعب، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب ممارسة الرياضة، وهو أمر مهم لفقدان الوزن.

يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل

اتباع الحميات الغذائية القاسية يمكن أن يؤدي إلى مواقف غير صحية تجاه الطعام والأكل.

تناول الكثير من البروتين يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي:

مثل الإمساك والإسهال والغازات.

تناول الكثير من البروتين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف:

مما قد يسبب التعب والدوخة والصداع.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فمن المهم التركيز على التغييرات الصحية والمستدامة في نظامك الغذائي وأسلوب حياتك، تحدث إلى طبيبك أو اختصاصي تغذية مسجل للحصول على نصيحة شخصية حول تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها إلى مستويات منخفضة. يجب أن تحتوي النساء على نظام غذائي يحتوي على 1200 إلى 1500 سعرة حرارية، والرجال 1500 إلى 1800 سعرة حرارية. سينظر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى وزن جسمك ويضع مستويات النشاط أيضًا عند التخطيط لنظامك الغذائي. عادة، تحتاج إلى تناول سعرات حرارية أقل بحوالي 30 في المائة من احتياجاتك اليومية.

في حين أن التحكم في النظام الغذائي ضروري، فإن التمارين الرياضية هي ركيزة متساوية مطلوبة للحفاظ على وزنك من العودة، يجب أن تهدف إلى ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مثل المشي السريع. تكون مستويات النشاط الأعلى أكثر نجاحًا في الحفاظ على فقدان الوزن. لا ينصح أبدًا بفقدان الوزن من خلال النظام الغذائي وحده.

في الواقع، من المحتمل أن تفقد كتلة العضلات لأن جسمك يعوض العجز في السعرات الحرارية باستخدام البروتين بالإضافة إلى الكربوهيدرات والدهون المخزنة، فقط اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية، والتمارين الكافية مع التركيز بشكل خاص على تقوية العضلات والأنشطة الهوائية، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بالسكري وضغط الدم وأمراض القلب.