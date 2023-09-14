اعرف أسباب وأعراض ظهور دوالى الساقين

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القاهرة - سامية سيد - القصور الوريدي المزمن هو السبب الكامن وراء الدوالي والأوردة العنكبوتية والأوردة الشبكية، وإذا ترك هذا المرض دون علاج، يمكن أن يسبب الدوالي والأوردة العنكبوتية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مجموعة من الأعراض المؤلمة ويضعك في خطر متزايد للإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك جلطات الدم والقروح الوريدية.

القصور الوريدى لا يختفي من تلقاء نفسه، إنها حالة تقدمية، مما يعني أن الأعراض عادة ما تزداد سوءًا بمرور الوقت.





أعراض القصور الوريدي

في حين أن أمراض الأوردة غالبًا ما ترتبط بعلامات مرئية مثل الدوالي والأوردة العنكبوتية، إلا أنها يمكن أن تؤثر أيضًا على نوعية حياة الشخص. على سبيل المثال، يعاني العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الأوردة في الساقين من أعراض مؤلمة. في بعض الحالات، تجعل أعراض الساق من الصعب أداء المهام اليومية العادية.

تشمل الأعراض الشائعة لأمراض الوريد ما يلي:

تورم في الساقين والكاحلين والقدمين

تعب وألم في الساقين

حرقان في ربلة الساق أو الفخذ

ألم في الساق يتحسن مع المشي

حكة وجفاف الجلد

خدر أو وخز الأحاسيس

صعوبة الوقوف لفترات طويلة

جروح الساق المفتوحة وغير القابلة للشفاء

الدوالي والأوردة العنكبوتية

إذا كان لديك أوردة واضحة، أو ألم في الساق، أو غيرها من علامات المرض الوريدي، فمن المهم طلب التقييم الطبي. يمكن لأخصائي الأوردة تقديم توصيات علاجية شخصية يمكن أن تخفف الأعراض وتمنع تطور المرض.