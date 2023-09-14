شكرا لقرائتكم خبر عن يعزز المناعة وصحة العظام.. اعرف فوائد المنجنيز وكيف تحصل عليه من طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدن المنجنيز من أحد أهم المعادن التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل مستمر ومنتظم، ويجب أن يحصل عليه الجسم بجرعات منتظمة، وهو من أبرز المعادن التي لا يهتم البعض بها رغم فوائدها العظيمة للجسم والصحة.

موقع clevelandclinic أوضح خلال تقرير، مجموعة من أبرز الأطعمة التي تحتوى على المنجنيز، فضلا عن قائمة طويلة بأبرز فوائده، مؤكدا على أنه معدن هام يساعد على الاستفادة من الدهون والكربوهيدرات، ويعالجها معالجة جيدة لاستفادة الجسم منها الاستفادة القصوى.

ومن أبرز فوائده أيضا أنه يعزز من صحة العظام ويحافظ على الأنسجة، كما أن له دورا كبيرا في تقليل حدة التهابات الجسم المختلفة، فيقلل من خطرها، وأضاف التقرير أن المنجنيز من المعادن التي تساعد على سلامة الأعصاب وتحافظ عليها ضد المشكلات الصحية التي يمكن أن تصيب الجسم بسببها.

يعزز المنجنيز من حالة دفاعات جسم وتعزيز المناعة ومقاومة المرض، كما أن تواجده في الجسم بكميات جيدة يقلل من خطر الأمراض المزمنة مستقبلا، يعمل أيضا على تقليل آلام التهاب المفاصل، كما أنه يعزز من صحة الدماغ، فكلما كان المنجنيز متوفرا في النظام الغذائي للإنسان كلما كان أقل عرضة للإصابة بالأمراض العقلية، وحماية خلايا الدماغ من التلف، كما أنه يساعد على التئام الجروح والالتهابات في الجسم.

ويوجد المنجنيز حسب التقرير في كثير من الأطعمة التي يجب المحافظة على تناولها، مثل الشوفان، الأناناس، الفول، والسبانخ.