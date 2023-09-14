شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض فى الجسم تكشف عنها حالة العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين واحدة من أهم الأعضاء في جسم الإنسان ولها دور مهم في حياتنا، فضلا عن ذلك فهى بمثابة إشارة توضح لنا مشاكل قد تكون في الجسم ، وحسب ما ذكره موقع uchicagomedicine يرتبط ترتيب الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، والمعروف باسم الأوعية الدموية في شبكية العين، ارتباطًا وثيقًا بصحة قلبك.

وهذا يعني أن المشكلات التي نراها في العين يمكن أن ترتبط بشكل مباشر بالمشاكل الصحية في القلب والأوعية الدموية في الجسم

ومنها:





-ضغط دم مرتفعيحدث ارتفاع ضغط الدم، عندما تكون قوة الدم ضد جدار الشريان مرتفعة جدًا. في العين، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم اعتلال الشبكية، أو تلف إمدادات الدم الرئيسية للعين. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف في العين أو عدم وضوح الرؤية أو التورم أو جلطات الدم أو تلف العصب أو حتى السكتة الدماغية في شبكية العين مع فقدان الرؤية بالكامل.

يمكن لأخصائي العيون أن يفحص الأوعية الدموية في عينك ويكتشف علامات ارتفاع ضغط الدم أو حتى مرض السكري حتى بدون استخدام جهاز ضغط الدم.

ومن المفترض أن تكون النسبة بين حجم شرايين الشبكية والأوردة حوالي اثنين إلى ثلاثة. لذلك، إذا كان الشريان أصغر بكثير من الوريد، أو كان الوريد أكبر بكثير ومتوسعًا، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم أو عوامل الخطر القلبية الوعائية.





-انسداد الشرايينارتفاع ضغط الدم ليس المرض الوحيد المرتبط بالقلب الذي يمكن اكتشافه في العين. إذا رأينا صمات صغيرة في العين، فمن الممكن أن تكون قادمة إما من لوحة تصلب الشرايين في الشريان السباتي، وهو الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم إلى الرأس والرقبة، أو يمكن أن تأتي من الصمات في القلب.

يحدث الانسداد الشرياني عندما تنتقل الصمة عبر الشرايين وتعلق في الأوعية أو الأعضاء الصغيرة مثل الدماغ أو شبكية العين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق الدم أو منعه، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة أو السكتة الدماغية أو العمى أو حتى الموت.





-السكريمرض السكري هو أيضا مرض يتم تشخيصه عادة من خلال فحص العين. ولكن نظرًا لأن مرض السكري يمكن أن يكون له بداية بطيئة، فقد يغيب عن الناس أدلة واضحة.

في العين، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل في الأوعية الدموية الصغيرة. إذا حدث ذلك، يكون المريض معرضًا لخطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى ومشاكل في القلب والكلى. ويرتبط مرض السكري أيضا بأمراض القلب.

ليس من الضروري أن يحدث الإصابة بالعمى بسبب مرض السكري أو الإصابة بمشاكل في القلب. يمكن أن يساعد فحص العين البسيط المريض على اكتشاف المرض مبكرًا ووضعه على الطريق الصحيح للحصول على العلاج المناسب.





-التهاب المفاصللا يمكن الكشف عن مشاكل القلب من خلال فحص العين الروتيني فحسب؛ يمكن أيضًا اكتشاف الأمراض الالتهابية الجهازية التي تسبب التهاب المفاصل والالتهابات في أجزاء أخرى من الجسم. العديد من هذه الحالات يمكن أن تسبب التهاب العين ويمكن أن تؤدي إلى الألم والاحمرار وفقدان الرؤية. على سبيل المثال، يرتبط جفاف العين عادةً بهذه الحالات. إذا كانت الحالة شديدة وتركت دون علاج، فقد تسبب ضررًا للقرنية، السطح الشفاف للعين على شكل قبة.