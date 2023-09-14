6 أسباب للنسيان وعدم التركيز و4 طرق مجربة للتخلص منه

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة للنسيان وعدم التركيز فغالبًا ما يترك النسيان المتكرر أو فقدان الذاكرة الأشخاص قلقين بشأن الخرف أو العديد من امراض مثل الزهايمر أو غيره من الحالات المرضية الغير قابلة للشفاء. ولكن، لا يعد ذلك أمرًا مثيرًا للقلق إلا إذا بدأ يؤثر على الأداء اليومي مثل، فقدان المواعيد أو نسيان تناول الأدوية.

أسباب شائعة للنسيان

هناك بعض أسباب النسيان التي يمكن علاجها. في ما يلي ستة شائعة منها.

1-قلة النوم

(المصدر: Freepik)

ربما يكون عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو السبب الأكبر للنسيان. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تغيرات في المزاج والقلق، مما يساهم بدوره في حدوث مشاكل في الذاكرة.

2-الأدوية و المهدئات

الأدوية المضادة للاكتئاب، وبعض أدوية ضغط الدم، وغيرها من الأدوية يمكن أن تؤثر على الذاكرة، ويجعل من الصعب إيلاء اهتمام للأشياء الجديدة. تحدثي إلى طبيبك إذا كنت تشكين في أن دواءً جديدًا يؤثر على ذاكرتك.

3-الالتهابات المزمنة

الالتهاب المزمن يمكن أن يتحول إلى قاتل صامت يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع الثاني وغيرها من الحالات.

4-الغدة الدرقية

يمكن أن يؤثر تعثر الغدة الدرقية على الذاكرة وكذلك اضطراب النوم والتسبب في الاكتئاب، وكلاهما يمكن أن يكون سببًا للنسيان. يمكن لاختبار دم بسيط معرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تقوم بعملها بشكل صحيح.

ما رأيك في أسباب وأعراض الغدة الدرقية وأسرع علاجات تخلصك منها

5-التوتر والقلق

أي شيء يجعل من الصعب التركيز واكتساب المعلومات والمهارات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة. التوتر والقلق كلاهما يمكن أن يتداخل مع الانتباه ويمنع تكوين ذكريات جديدة أو استرجاع الذكريات القديمة.

6-الاكتئاب

تشمل العلامات الشائعة للاكتئاب الحزن، ونقص الدافع، وتقليل المتعة في الأشياء التي تستمتعين بها عادةً. يمكن أن يكون النسيان أيضًا علامة على الاكتئاب، أو نتيجة له.

للمزيد بدون أدوية ..5 طرق سريعة لعلاج الاكتئاب في المنزل

الوقاية من فقدان الذاكرة والنسيان

العيش بأسلوب حياة صحي مهم لصحة الدماغ. بعض الطرق التي قد تكون قادرًا على إبطاء فقدان الذاكرة وتقليل النسيان هي:

1-الأطعمة الصحية

(المصدر: Freepik)

تعد مفيدة لصحة الدماغ لذا يجب التشجيع على تناول الأطعمة التي تحمي الدماغ مثل الأسماك والدجاج والمكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء مع تجنب الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة.

2-ممارسة التمارين الرياضية

التمارين ذات التأثير المنخفض مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا خمس مرات في الأسبوع يمكن أن تساعد في البقاء أكثر نشاطا يمكنك تجربة أنشطة محفزة عقليًا مثل القراءة أو ممارسة الألعاب أو حل الألغاز أو تعلم هواية جديدة لتنشيط الذاكرة.

بعدما تابعتِ موضوع أسباب كثرة النسيان وعدم التركيز تابعي الآن أسباب للنوم المتقطع و 6 حيل سريعة المفعول ومجربة

3- ساعات نوم كافية

يعد السبب الأكثر شيوعًا للنسيان في أي عمر، هو النوم الغير كافي أوالمتقطع أو المضطرب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى القلق والتوتر والأرق.

4-الإرهاق والتوتر والقلق

(المصدر: Freepik)

يؤدي الإرهاق والخمول إلى ضعف ذاكرتك ومنع تكوين ذكريات جديدة وصعوبة استرجاع الذكريات القديمة.

المصدر :مايوكلينك