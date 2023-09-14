شكرا لقرائتكم خبر عن "يوجا" الوجه.. فئات ممنوعة من ممارستها منهم مرضى الإكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل يوم تظهر تقنيات رياضية وصحية جديدة، تهدف إلى تحسين صحة الإنسان، ويوجا الوجه أحد أهم الممارسات المستحدثة التي يتجه العالم إليها، وهى عبارة عن بضع حركات تدليكية بصورة منتظمة للوجه وعضلاته، تجعله أكثر نضارة وحيوية.

تقنية يوجا الوجه

موقع womenhealth أوضح أن يوجا الوجه هي تقنية تتطلب أن تضع اصبع السبابة اعلى الحاجب ثم الإبهام على الخد، محدثا شكل حرف الـ "c" مع سحبهما لأسفل مع توسيع العينين، ثم الاسترخاء وتكرار التمرين 5 مرات، ولها الكثير من الوضعيات المختلفة، ولكن هذه ابسطها وأشهرها.

فوائد يوجا الوجه

ومن أبرز فوائد يوجا الوجه فإنها تحسن المظهر العام للوجه، تدب به الحياه، وتزيد من قوة عضلاته وتعزز سلامتها، وتجعل مظهر الوجه أكثر شبابا وحيوية، مع تقليل الانتفاخات والنتوءات التي تظهر في الوجه ومحيط العينيين، مع زيادة القدرة على تدفق الدماء وسريانها بشكل أفضل، ما يجعل مظهر الوجه لامعا وساطعا.

موانع يوجا الوجه

وتحافظ يوجا الوجه وفقا للتقرير على شباب المظهر، والوقاية من التجاعيد وخطوط الزمن، ويمكن لكل لفئات بداية من عمر الشباب ممارسة اليوجا يوميا، والمداومة عليها للوجه والرقبة يضمن مظهر أكثر شبابا، وأكثر صحة ونضارة، ولكن هناك بعض الفئات التى يجب ألا تمارس هذا النوع من اليوجا، فمرضى حساسية الوجه والإكزيما وتشقق الوجه لا يجب أن يمارسوها حتى لا تسوء حالتهم، فضلا عن المريض الذى خضع مؤخرا لعمليات أو جراحات بالوجه، سجي عليه تجنبها، لأنها حركات ضاغطة قد تؤذى حالته.