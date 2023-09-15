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استشاري: الجلطات تصيب الأشخاص بين عمر 30 و40 عامًا في المملكة بسبب التدخين

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ متابعات

 

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. محمد المحمدي، من خطورة التدخين على الصحة والحياة.

وأضاف المحمدي لقناة “الإخبارية”، أنه نظرًا لأسلوب الحياة غير الصحي والتدخين، فإن الجلطات القلبية في المملكة تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص في المملكة.

وأضاف أن الجلطات تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عامًا في المملكة على خلاف الدول الأخرى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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