استشاري يوضح الأسباب الموجبة لفحص وظائف الكليتين

وأشار خلال تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن هذه العوامل تشمل:

1 – إذا كان هناك ارتفاع مفاجئ للضغط قبل سن الأربعين.

2 – إذا أصبح التحكم بالضغط صعب جدا وصار يحتاج نوعين من الدواء او اكثر للتحكم به.

3 – عند وجود جلطات بالدماغ.