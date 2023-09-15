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استشاري يوضح الأسباب الموجبة لفحص وظائف الكليتين

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

أوضح أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، د. سعد الشهيب العوامل التي توجب إجراء فحص وظائف الكليتين.

وأشار خلال تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن هذه العوامل تشمل:

1 – إذا كان هناك ارتفاع مفاجئ للضغط قبل سن الأربعين.

2 – إذا أصبح التحكم بالضغط صعب جدا وصار يحتاج نوعين من الدواء او اكثر للتحكم به.

3 – عند وجود جلطات بالدماغ.

ولفت الشهيب إلى أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يزورون الطوارئ بسبب ارتفاع الضغط يعانون من خلل في الكليتين.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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