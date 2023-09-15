شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبكر أول العلاج.. أعراض الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الغدة الدرقية يعد نادرا بالنسبة للأمراض السرطانية الشائعة مثل سرطان المخ والثدى، ويؤكد الأطباء أن اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة يساعد بشكل كبير على العلاج، حيث تظهر الإصابة بهذا المرض من خلال عدة أعراض يوضحها التقرير التالى، وفقا لما نشرته صحيفة اكسبريسexpress البريطانية .

أشار التقرير إلى تعريف سرطان الغدة الدرقية هو سرطان موجود في الغدة الدرقية - وهي غدة صغيرة في الجزء الأمامي والسفلي من الرقبة.فهو يصنع ويفرز الهرمونات، وإحدى وظائفه الرئيسية هي إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وأوضح التقرير أنه من المهم فحص أي أعراض في أسرع وقت ممكن ، بغرض علاج الحالة في بداية الإصابة لإنقاذها.

أعراض سرطان الغدة الدرقية :

.كتلة في الجزء الأمامي، أو الجزء السفلي من رقبتك – عادة ما تكون الكتلة صلبة، وتكبر ببطء وغير مؤلمة.

.صوت غليط.

. التهاب في الحلق.

. صعوبة في البلع .

. ضيق فى التنفس.

.ألم في مقدمة الرقبة، أو الشعور بالضغط على الرقبة .

.البراز الخفيف أو الإسهال.

. فقدان الوزن

. السعال

.حركات الأمعاء الفضفاضة المتكررة يمكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.