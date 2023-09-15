شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح لماذا يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد دولي من العلماء عن 28 جينا جديدا تجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا الخطيرة ، إضافة إلى الـ 23 جينا التي حددها الفريق بالفعل.وفقا لتقرير موقع " express"، تساعدنا هذه الاكتشافات المجمعة معًا على فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بالمرض أكثر من كوفيد، كما ستساعدنا في تطوير أدوية جديدة لمكافحة الفيروس.

كان الباحثون يحققون في الروابط بين العوامل الوراثية وحالات كورونا الشديدة منذ بداية الوباء، ويقود التحالف معهد برود في كامبريدج، ماساتشوستس، ومعهد الطب الجزيئي الفنلندي، ومقره هلسنكي.

تجمع أحدث النتائج التي توصلوا إليها بين نتائج 82 دراسة فردية أجراها 3699 عالمًا من جميع أنحاء العالم، وتتمثل ميزة هذا التعاون الواسع النطاق في القوة التحليلية التي توفرها دراسة أعداد كبيرة من المرضى معًا.

إحدى المجموعات التي تشكل التعاون الواسع هي "دراسة بون لجينات كورونا" - والتي يقودها الدكتور كيرستين لودفيج من مستشفى جامعة بون في ألمانيا.

وأوضح الباحثون: "مع وجود 82 دراسة من 35 دولة وأكثر من 200000 مشارك في أكبر مجموعة فرعية، فإن مجمع البيانات هو الأكبر حتى الآن، معرفة عوامل الخطر الجينية تساعد العلماء على تطوير أدوية ناجحة والتنبؤ بالمخاطر بشكل أفضل."

بالنسبة للدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، قام الفريق بتخصيص مشاركين قاموا بعد ذلك بتحليل جينوماتهم لاستكشاف الجينات التي قد تسبب خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى الشديدة.وأضاف: "لقد قمنا أيضًا بتنسيق التعاون مع المستشفيات الجامعية الأخرى في ألمانيا التي كانت تساهم من أجل إشراك المزيد من المرضى في الدراسة."