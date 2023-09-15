شكرا لقرائتكم خبر عن بالورقة والقلم.. سجل وجباتك وسعراتك وأنواع طعامك عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العشوائية وعدم التنظيم في تناول الطعام، أمر غير صحى، يؤثر سلبا على الوزن والصحة العامة، هذا ما أكده تقرير نشر بموقع " clevelandclinic"، مشيرا إلى أهمية تسجيل الشخص لوجباته اليومية بمواعيدها وسعراتها الحرارية ومكوناتها، فضلا عن أنواع الطعام، ولا تكتف بهذا القدر بل وسجل ملاحظات حول طريقة طهى الطعام في المرة القادمة.

أفادت الدراسة أن تدوين ملاحظات حول طعامك يوميا، يساعد على تقليل شهيتك تدريجيا ناحية الطعام غير الصحى، خاصة أن ملاحظاتك سوف تكون إيجابية، وهو ما يحفزك على تلافى السلبيات في طعامك وتناول الطعام الصحى في المرة القادمة، فضلا عن أن التدوين يساعد على تحديد الأطعمة التي تسبب لك الحساسية الغذائية ما يجعلك في حماية منها ومن مكوناتها دوما، تصبح أكثر وعيا بالأطعمة، وكذلك يساعدك على التحكم في حالتك النفسية وعدم تناول الطعام أثناء الحزن أو الفرح بشراهة.

ووجدت الدراسة أيضا أن تدوين مواعيد ونوعيات وملاحظات حول الأكلات، يساعد على تقليل نسب الإصابة بنوبات القولون العصبى، لتجنب الطعام المهيج له، فضلا عن أنه يسيطر بل ويخلصك أحيانا من التوتر والأكل العاطفى الذى يصيب الكثيرين هذه الأيام، لأن الملاحظات حول الطعام تعزز من شعورك الإيجابى تجاهه وتقلل من شراهتك ناحيته، ويصبح تعاملك معه صحى ويقل وزنك تدريجيا.