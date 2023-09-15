دراسات: المكملات الغذائية تزيد نمو السرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

أظهرت الأبحاث الجديدة أن تناول المكملات الغذائية بكثرة ودون الرجوع للطبيب، يمكن أن تساعد الأورام السرطانية على النمو!.

وبحسب ما ورد في صحيفة «ديلي إكسبيس» Daily Express البريطانية، يشعر العلماء في «معهد كارولينسكا»، وهي جامعة طبية تقودها الأبحاث في سولنا بالسويد، بالقلق إزاء مكملات الفيتامينات والمعادن. وتعتبر مضادات الأكسدة الشائعة؛ مثل فيتامين C، آمنة عند تناولها من الطعام، ولكن المكملات الإضافية ترتبط الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.

وأوضح الأستاذ في قسم العلوم الحيوية والتغذية بالمعهد البروفيسور مارتن بيرغو، ما اكتشفه فريقه، وقال: «لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشط الآلية التي تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة، وهو أمر مثير للدهشة؛ لأنه كان يعتقد في السابق أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي. الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار».

وأضاف البروفيسور بيرغو: «ليست هناك حاجة للخوف من مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي ولكن معظم الناس لا يحتاجون إلى كميات إضافية منها. في الواقع، يمكن أن يكون ضاراً لمرضى السرطان والأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالسرطان».

ووجد الفريق أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات جذور الأكسجين الحرة، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن الانخفاض في الجذور الحرة ينشط بروتينا يسمى BACH1. وهذا يؤدي بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تُعرف باسم Angiogenesis.