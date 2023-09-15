“الغذاء والدواء”: 8 نصائح للحد من استخدام مبيدات آفات الصحة العامة بالمنزل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

وجّهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح للحد من استخدام مبيدات الصحة العامة بالمنازل، مع ضرورة التأكد من تسجيلها بالهيئة قبل الاستخدام.

وقالت الهيئة: قبل استخدام مبيدات آفات الصحة العامة لمكافحة الحشرات والقوارض يجب التأكد من أنها مسجلة لدى الهيئة عبر الرابط WWW.sfda.gov.sa.

ونصحت في إنفوجراف نشرته اليوم قبل استخدامها، بتجربة مجموعة من الحلول لمنع انتشار الحشرات والقوارض في المنزل أبرزها المحافظة على نظافته بشكل مستمر.