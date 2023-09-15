خلال الفترة الماضية ظهرت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، دون خاتم الزواج، وهو ما عزز الشائعات التي تحوم حول الزوجين وتتحدث عن تدهور العلاقة بينهما وقرب حدوث الانفصال.

سر ظهور ميغان ماركل دون خاتم الزواج

كشفت مجلة "PEOPLE" البريطانية عن سر ظهور ميغان ماركل دون خاتم الزواج، موضحة أن خاتم الزواج يتم إصلاحه حاليًا بعد أن انفصل أحد الأحجار عنه، وليس هناك أي علاقة للخلافات بين الزوجين بظهور ماركل دون خاتمها.

كانت عدسات المصورين البريطانيين قد رصدت ظهور ميغان ماركل دون خاتمها في أغسطس الماضي، فكثرت الشائعات التي تتحدث عن وجود خلافات بين الزوجين وصلت إلى حد التفكير في الطلاق. ومما ساهم في دعم هذه الأنباء، ظهور كل من هاري وميغان بشكل منفصل في أكثر من مناسبة.

ظهر الأمير هاري في اليابان برفقة صديقه ناتشو فيغيراس دون ميغان، كما أنه ذهب إلى المملكة المتحدة مؤخرًا دونها أيضًا، وفي الوقت ذاته شوهدت ميغان في عدة مناسبات اجتماعية بمفردها دون زوجها. لكنهما رغم هذه المشاهد عادا وظهرا معًا مؤخرًا في ألمانيا، حيث حضرا سويًا بطولة دورة الألعاب الأوليمبية، وأيضًا كانت ميغان حينها من دون خاتم الزواج، لكن الكاميرات التقطت حينها عدّة لقطات رومانسية تجمع ميغان بزوجها، وهو ما يبرهن على صحة السبب الذي ساقته مجلة بيبول.

أنباء انفصال ميغان ماركل عن الأمير هاري

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا سابقًا بعض الأنباء التي تفيد بوضع ميغان ماركل لبعض الشروط للانفصال عن الأمير هاري.

تناولت بعض التقارير ما أسمته شروط ميغان ماركل للانفصال عن الأمير هاري والتي تضمنت شرطًا ماليًا بمبلغ لا يقل عن 80 مليون دولار، والاحتفاظ بحضانة طفليها أرشي وليليبت، فضلا عن الاحتفاظ بلقب دوقة ساسكس.

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