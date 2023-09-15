لتحظى بفوائد تطبيقها كاملة.. أهم نصائح للنساء بعد الحجامة 

بيروت - نادين محمد - يعد العلاج بالحجامة، أحد ممارسات الطب البديل التي ازدادت شعبيتها في السنوات الأخيرة، وهو علاجًا تقليديًا فعال في تخفيف الألم وعلاج حالات مثل الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل العظمي .

إذا كنت تبحثين عن الحجامة لعلاج حالة طبية أو للتخلص من التوتر وتحسين الدورة الدموية، والتخلص من السموم، وتخفيف الألم، وعلاج الأمراض الجلدية، وتعزيز الدورة الدموية، وتحسين وظيفة المناعة، وأكثر من ذلك. إذا كنت تريدين تجربة الحجامة إليك أهم نصائح بعد الحجامة للنساء.

الصورة عن موقع freepik

مفهوم العلاج بالحجامة

الحجامة هي علاج قديم نشأ في الثقافات المصرية والصينية والشرق أوسطية منذ آلاف السنين، وتهدف الحجامة إلى جذب تدفق الدم إلى منطقة معينة من الجسم، ويتم استخدام الحجامة لتخفيف آلام الظهر والرقبة. وتقليل أعراض التهاب المفاصل، وعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وخلايا النحل، وتحسين وظائف المناعة، وخفض نسبة الكوليسترول، وحتى منع الصداع النصفي.

ويمكن استخدام الحجامة أيضًا لتعزيز الدورة الدموية والمرونة وتقليل السموم وعلاج الندبات.

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كيفية تطبيق الحجامة

أثناء جلسة الحجامة، يتم تطبيق الشفط على منطقة مركزة من الجلد لعدة دقائق عن طريق الضغط على الكوب. يتم دمج هذا أحيانًا مع الوخز بالإبر أو التدليك أو أي طريقة علاج بديلة أخرى. بعد الحجامة الجافة، غالبًا ما يُترك الشخص المعالج مصابًا بتغير اللون بسبب كسر الأوعية الدموية تحت الجلد، مثل كدمة على شكل فم الكأس.

هل يمكنك الاستحمام بعد الحجامة؟

الصورة عن موقع freepik

يوصي خبراء الحجامة بالانتظار لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد جلسة الحجامة قبل الاستحمام. لأن بعد الحجامة، تصبح البشرة حساسة، وتكون المسام مفتوحة، مما يجعلها عرضة للعدوى أو حتى التغيرات في درجة حرارة الجسم.

لهذا السبب، من الأفضل تجنب غمر بشرتك في الماء لأطول فترة ممكنة بعد الحجامة. إذا كان يجب عليك الاستحمام بعد فترة قصيرة من الحجامة، من المهم أن تبقى رطبة، لإكمال عملية التخلص من السموم، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة كإجراء احترازي آخر لتجنب تهيج الجلد. من المهم أيضًا تجنب الحرارة الشديدة أو البرودة حيثما أمكن ذلك .

احتياطات الاستحمام بعد الحجامة

للحفاظ على فوائد الحجامة دون المخاطرة بالعدوى أو تهيج الجلد، من الأفضل تجنب الاستحمام لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد الجلسة (أطول إن أمكن).

إذا كان لا بد من الاستحمام، فاستخدم المياه المفلترة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، وتأكد من إبقاء الماء في درجة حرارة لطيفة.

تأكد من شرب الكثير من الماء، وارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنب الأجواء الساخنة أو الباردة أو الرياح بعد العلاج بالحجامة. أيضًا، تجنب التمارين المكثفة والكافيين والأطعمة المصنعة.

سوف تتلاشى علامات الحجامة لديك (على الرغم من أن بعضها يتلاشى في غضون ساعات قليلة بينما قد يستغرق بعضها الآخر بضعة أسابيع). لتسريع العملية، أفضل شيء يمكنك القيام به هو الراحة والبقاء رطبًا.

إذا كانت علاماتك داكنة بشكل خاص أو كنت تعاني من آلام أو وجع في الظهر، فحاول استخدام جل أو كريم أو زيت زهرة العطاس (أو كريم آخر لتخفيف الألم). يمكنك أيضًا استخدام زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة لتحسين الدورة الدموية واسترخاء العضلات في المنطقة.

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نصائح للنساء بعد الحجامة

الصورة عن موقع freepik

ومع ذلك، في ما يلي أهم نصائح للنساء قبل جلسة الحجامة وبعدها.

تناولي الكثير من الماء بدرجة حرارة الغرفة قبل الجلسة ولمدة 24 إلى 48 ساعة بعدها.

تناول الطعام قبل العلاج في وقت ما خلال اليوم السابق للعلاج. كما أنه من المفيد أيضًا تناول وجبة خفيفة بعد

العلاج للحصول على دفعة من الطاقة.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة بعد العلاج. إذا كنت ترغبين في التحرك بعد الجلسة، عليك أن تفكري في المشي أو التمدد أو اليوغا اللطيفة أو غيرها من الحركات لتجنب صدمة جسمك بحركات سريعة مفاجئة.

المصدر: موقع مايوكلينك