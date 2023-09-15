أسباب عدم فقدان الوزن حتى مع اتباع رجيم قاسي

بيروت - نادين محمد - هناك نساء يقولون أنهن اتبعن جميع النصائح لإنقاص الوزن، ورغم ذلك لم يفقدن حتى جرامًا. ووفقا للخبراء، يواجه العديد من الأشخاص نفس السيناريو المحبط على الرغم من بذل قصارى جهدهم.

هناك أبحاث وخبراء تغذية حددوا الأسباب غير المعروفة التي تجعل جهودكِ لم تؤد إلى فقدان الوزن..

لماذا لا تفقدي الوزن؟

ضعي في اعتباركِ أنه قبل البدء في أي جهود لإنقاص الوزن، من المهم استشارة اختصاصي طبي يمكنه مساعدتكِ في معرفة ما إذا كان فقدان الوزن مناسب لحالتكِ الصحية أم لا. إذا كنتِ قد قررت إنقاص وزنكِ بناءً على توصيتهم ولكنك لا تري نتيجة، فقد تكون العوامل الآتية هي السبب.:

أسباب عدم فقدان الوزن-المصدرfreepik

1. الجفاف.

يعرف معظم الناس مدى أهمية الماء في مهمة إنقاص الوزن. فهو يساعد على الحد من الشهية، وبالتالي تكوني أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام. أيضًا، عندما تعاني من الجفاف، لا تستطيع الكليتان العمل بشكل صحيح، لذلك يلجأ الجسم إلى الكبد للحصول على دعم إضافي. نظرًا لأن الكبد يعمل بمشقة، يتم تخزين المزيد من الدهون التي تتناوليها، بدلاً من حرقها.

لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه إذا كنتِ تتناولين كمية كافية من الألياف فهذا يحميكِ من الجفاف، عليكِ إضافة الألياف تدريجيًا وزيادة تناول الماء في نفس الوقت.

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ما هي كمية الماء الكافية؟

قاعدة تناول ثمانية أكواب يوميًا تنطبق فقط على الأشخاص متوسطي الحركة الذين يزنون 128 رطلاً، مع زيادة الوزن و الحركة يجب زيادة كمية الماء.



2. البروتين

تظهر العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر. وذلك لأن البروتين يعزز الشعور بالشبع ويمنعك من فقدان العضلات أثناء فقدان الدهون. كما أن التوليد الحراري للبرويتن أعلى، ما يعني أن الجسم يبذل جهد أكبر في الهضم. لذا فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين تجعلكِ تحرقين سعرات حرارية أكثر قليلاً.

البروتين لفقدان الوزن-االمصدرfreepik

ما هي كمية البروتين التي تحتاجيها يوميًا؟

يعتمد الأمر على وزنكِ، لكن معظم النساء يجب أن يحصلن على 40 إلى 80 جرامًا. ولتحقيق ذلك، تناولي الزبادي اليوناني (18 جرامًا) أو بضع بيضات (13 جرامًا) على الإفطار، وتناولي بضعة أوقيات من الدواجن الخالية من الدهون (25 جرامًا) أو السمك (22 جرامًا) أو كمية كبيرة من الفاصوليا السوداء. (15 جرامًا) أو العدس (18 جرامًا) في الغداء والعشاء.

3. الحركة

ساعة من التمارين الرياضية كل يوم تقريبًا هو المطلوب في أي خطة لإنقاص الوزن. غير ذلك لا يمكن أن يأتي بنتائج، يؤدي الجلوس لبضع ساعات فقط إلى توقف الجسم عن إنتاج إنزيم مثبط للدهون يسمى الليباز، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميسوري-كولومبيا، حسب موقع shape يوصي الخبراء بالمشي 10000 خطوة.



4. السعرات الحرارية

تحديد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولينها يوميًا أمر في غاية الأهمية، يجب تجربة حاسبة معدل الأيض الأساسي التي تحدد عدد السعرات اليومية الملائمة لكل شخص حسب وزنه وطبيعته ومعدل الحركة.

5. التوتر

التوتر يحفز هرمون الكورتيزول الذي يزيد من إنتاج مادة كيميائية معينة في الدماغ، وهي الببتيد العصبي ، مما يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات. الكثير من الكورتيزول يبطئ عملية التمثيل الغذائي. والأسوأ من ذلك أن التوتر المفرط يؤدي إلى تخزين الدهون في منطقة البطن، حيث يصعب فقدان الوزن.

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