شكرا لقرائتكم خبر عن طبق مكرونة "بايت" خارج الثلاجة يتسبب فى وفاة شاب بلجيكى.. تركه 5 أيام ثم أعاد تسخينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن إعادة تسخين بقايا الطعام المتروك خارج الثلاجة قد يؤدى إلى أضرار بالغة، بعدما تسبب طبق مكرونة "بايت" في وفاة شاب بلجيكى يبلغ من العمر 20 عاما، وحسب موقع " express"، تناول شاب بلجيكى وجبته المكونة من بقايا مكرونة السباجيتي وصلصة الطماطم، والتي تم تحضيرها قبل خمسة أيام وتركها في المطبخ في درجة حرارة الغرفة، بعد تناول وجبته، خرج لممارسة الرياضة مع أصدقائه، دون أن يعلم بالأعراض القاسية التي ستتبع ذلك، عاد إلى المنزل بعد نصف ساعة وهو يعاني من الصداع وآلام في المعدة والغثيان، وبعد فترة وجيزة، أصيب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بنوبات من القيء والإسهال ، وبدلاً من الذهاب إلى الطبيب، شرب الماء وذهب مباشرة إلى السرير لينام، ثم تم العثور عليه ميتًا في اليوم التالي من قبل والديه، وقُدر وقت الوفاة في الساعة الرابعة صباحًا، أي بعد حوالي 10 ساعات من تناول وجبة المكرونة، وكشف تشريح الجثة أن الشاب توفي بسبب نخر الكبد والتهاب البنكرياس الحاد.

وكشفت مسحات البراز عن وجود بكتيريا Bacillus cereus، وهي كائن معروف يسبب التسمم الغذائي وينتج السموم، هذه البكتيريا هي "السبب الأكثر احتمالا لهذه النتيجة المميتة.

يوصى بتبريد المواد الغذائية القابلة للتلف خلال ساعتين من تحضيرها، في حين يجب تناول أو تجميد الدواجن الطازجة والأسماك واللحوم المفرومة بعد يومين من الطهي، ولحم البقر أو لحم العجل أو لحم الضأن في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام.

ما هي بكتيريا Bacillus cereus

هي بكتيريا صغيرة جدًا بحيث لا يمكنك رؤيتها إلا من خلال المجهر موجود بشكل شائع في البيئة، تنتج هذه البكتيريا مادة ضارة (سم) يمكن أن تسبب لك المرض.

هناك نوعان من Bacillus cereus فهي تؤثر إما على:

جهازك الهضمي (الأمعاء).

أجزاء أخرى من الجسم (غير المعوية).

النوع المعوي B. cereus تسبب التسمم الغذائي، وقد يميل هذا المرض إلى الزوال من تلقاء نفسه بسرعة، لكنك معرض لخطر الإصابة بحالة أكثر خطورة إذا كان جهازك المناعي ضعيفًا أو معرضًا للخطر.

كيف تسبب البكتيريا التسمم الغذائي

تحدث الإصابة عادة نتيجة تناول الأطعمة التي تركت في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن يحدث التسمم الغذائي حتى لو قمت بإعادة تسخين الطعام.

تشكل البكتيريا المعوية جراثيم تفرز السموم، وفي درجة حرارة الغرفة، يمكن أن يزيد عدد هذه الجراثيم، عندما تأكل هذه الجراثيم، تسبب هذه السموم القيء أو الإسهال، وتشمل أعراض السموم المعوية ما يلي:

آلام في البطن .

تشنج المعدة.

الإسهال المائي .

تشمل أعراض متلازمة القيء الغثيان والقيء .