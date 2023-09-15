شكرا لقرائتكم خبر عن ارتخاء الصمام الميترالى.. من الأكثر عرضة ومتى يستلزم متابعة مستمرة مع الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مشاكل القلب كثيرة ومتعددة، ولكن تختلف كل مشكلة عند كل شخص وحسب درجاتها، ويعتبر ارتخاء الصمام الميترالى من أبرز هذه المشاكل وأكثرها انتشارا، ولكن تختلف درجته من شخص لشخص.

وقال الدكتور عمرو الحديدى أستاذ القلب والحالات الحرجة جامعة القاهرة ومدير قصر العينى الفرنساوى سابقا،" إن ارتخاء الصمام الميترالى من أكثر مشاكل القلب انتشارا ولكنه ليس خطيرا، فشكل من أشكاله ممكن أن يكون مرضيا وممكن أن يكون بسيطا ولا يسبب أي مشاكل، لو كان الارتخاء نسبته بسيطة فهنا لا توجد أى مشكلة ولو كان مسبب ارتجاع بسيطا فهنا أيضا لا يسبب أي مشكلة، ويمكن ان يتعامل المريض بشكل طبيعى ، ولكن إذا كان الارتجاع متوسطا أو شديدا هنا ينصح بالمتابعه الدورية مع الطبيب ولكن لا يشكل خطورة، وهو منتشر بين السيدات النحيفات أكثر".

وقال الحديدى ،" أهم نصيحة لمرضى ارتخاء الصمام الميترالى هو الحفاظ على صحة القلب وعدم حدوث أي التهابات على الصمام، وفى حالة عمل أى شيء في الأسنان أن ياخد المريض مضادا حيويا قبل خلع الاسنان مثلا ، مع المتابعة بالموجات الصوتية كل 6 شهور الى سنة".

ونهى حديثه لـ الخليج 365 قائلا،" ارتخاء الصمام الميترالى البسيط لا يؤثر على الزواج او يمانع ممارسة الرياضة ، حيث يتعامل المريض بشكل طبيعى ولكن عليه بالمتابعة فقط للأطمئنان" .