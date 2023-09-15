اعرف تأثير الإفراط في تناول الحليب على صحتك

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القاهرة - سامية سيد - الحليب عنصر غذائي أساسي للناس في جميع أنحاء العالم، كما يعد الحليب مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، ويعتبر مفيدًا للعظام، ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للحليب يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة، نتعرف في هذا التقرير على تأثير الإفراط في شرب الحليب على صحتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تأثير الإفراط في شرب الحليب على صحتكيزعج الأمعاء

واحدة من الآثار الجانبية الأكثر مباشرة للإفراط في استهلاك الحليب هي المشاكل الهضمية، حيث يحتوي الحليب على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي يتطلب إنزيمًا يسمى اللاكتاز من أجل الهضم السليم.

كبار السن في الغالب، يصابون بعدم تحمل اللاكتوز، وشرب الكثير من الحليب يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والإسهال وتشنجات المعدة لدى هؤلاء الأفراد.

حتى أولئك الذين لا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز قد يعانون من إزعاج بسيط في الجهاز الهضمي إذا تناولوا كميات زائدة من الحليب في فترة قصيرة.

يزيد الوزن

في حين أن الحليب هو مصدر ممتاز للبروتين، فإنه يحتوي أيضا على السعرات الحرارية، والتي تأتي من محتوى الدهون. شرب الكثير من الحليب، وخاصة الحليب كامل الدسم، يمكن أن يساهم في زيادة السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

اختلال التوازن الغذائي

على الرغم من أن الحليب غني بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أن الإفراط في استهلاكه يمكن أن يخل بتوازن العناصر الغذائية في نظامك الغذائي. على سبيل المثال، إذا كنت تشرب كميات زائدة من الحليب، فقد تستهلك كمية من الكالسيوم وفيتامين د أكثر مما يحتاجه جسمك.

يمكن أن يؤدي التراكم المفرط لهذه العناصر الغذائية إلى مشاكل صحية محتملة، مثل حصوات الكلى ورواسب الكالسيوم في الأنسجة الرخوة.

زيادة خطر حب الشباب​

تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين الإفراط في استهلاك الحليب وحب الشباب. يحتوي الحليب على الهرمونات وعوامل النمو التي يمكن أن تؤثر على تطور حب الشباب. شرب الكثير من الحليب قد يؤدي إلى زيادة في مستويات الهرمونات، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل حب الشباب لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

​ نقص الحديد​

الإفراط في استهلاك الحليب، وخاصة عند الأطفال الصغار، يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد. يمكن أن يتداخل الحليب مع امتصاص الحديد الغذائي. يعد هذا مصدر قلق كبير للرضع والأطفال الصغار الذين قد يعتمدون على الحليب كمصدر أساسي للترطيب والتغذية.

فقدان كثافة كتلة العظام

على عكس إحدى الفوائد المحتملة التي يوفرها بسبب محتواه من الكالسيوم، فإن الاستهلاك المفرط للحليب قد يكون له تأثير معاكس. تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول كميات زائدة من البروتين الحيواني، بما في ذلك البروتين الموجود في الحليب، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز الكالسيوم في البول، مما قد يضعف العظام بمرور الوقت.

يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى

غالبًا ما يرتبط تناول الكالسيوم المفرط بالإفراط في استهلاك الحليب ويمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى.

حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة مؤلمة يمكن أن تتكون في المسالك البولية عندما يكون هناك فائض من الكالسيوم أو المعادن الأخرى في البول.

إن تقليل تناول الحليب قد يساعد في تقليل خطر تكوين حصوات الكلى.

​ صلة محتملة ببعض أنواع السرطان​

لا تزال الأبحاث التي تستكشف العلاقة بين استهلاك الحليب بإفراط وأنواع مختلفة من السرطان في طور التطور.

أثارت بعض الدراسات تساؤلات حول الارتباط المحتمل بين استهلاك الألبان المرتفع وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان المبيض

. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد روابط محددة، وتلعب عوامل نمط الحياة الأخرى دورًا في خطر الإصابة بالسرطان.

يزيد من خطر الحساسية

في حين أن عدم تحمل اللاكتوز هو أكثر أنواع الحساسية المرتبطة بالحليب شيوعًا، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون من حساسية الحليب.

يمكن أن تظهر حساسية الحليب على شكل خلايا النحل، أو مشاكل في الجهاز الهضمي، أو حتى تفاعلات حساسية شديدة في الحالات القصوى.

شرب كميات زائدة من الحليب يمكن أن يزيد من خطر إثارة ردود فعل تحسسية لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية الحليب.

​يضعف الأسنان​

يحتوي الحليب على سكريات طبيعية، والاستهلاك المفرط يمكن أن يساهم في مشاكل صحة الأسنان.

يمكن أن تتفاعل السكريات الموجودة في الحليب مع بكتيريا الفم، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتسوس الأسنان إذا لم يتم الحفاظ على نظافة الأسنان المناسبة.

يقلل من استهلاك الأطعمة الأخرى​

قد يؤدي الإفراط في استهلاك الحليب في بعض الأحيان إلى مزاحمة الأطعمة الأساسية الأخرى في نظامك الغذائي.

من المهم الحفاظ على نظام غذائي متنوع لضمان حصولك على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية. إن الاعتماد بشكل كبير على الحليب في التغذية قد يحد من تعرضك لمصادر غذائية قيمة أخرى.