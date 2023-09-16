شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه سكر كاذب وإزاى تكتشفه.. استشارى توضح علامات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نوعان من مرض السكر وهو السكر من النوع الأول والسكر من النوع الثانى، ولكن نسمع دائمًا مصطلح السكر الكاذب الذى يصيب البعض، وهنا قالت الدكتورة رحاب ميدان مدير واستشاري بمركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح، "إن هناك بالفعل ما يسمى بالسكر الكاذب وهو عبارة عن زيادة إفراز البول أكثر من النسبة المعتادة للشخص والتي تكون من 2 لتر أو لتر ونص لـ 3 لتر في اليوم".

وأضافت: "هذا النوع من مرض السكر معرض له الأطفال والكبار ويتم اكتشافه عن طريق كمية البول التي تفرز والتي تكون أكثر من 10 إلى 11 لترًا في اليوم ويصاحبه "جفاف، فقدان فى الوزن وهبوط فى الضغط".

وتابعت: "سبب الإصابة بمرض السكر الكاذب أن الهرمون المسئول عن تركيز البول غالبا يكون ناقصًا وبالتالي يحدث عدم تركيز للعناصر الخاصة بالدم وتبدأ تفقد العناصر بكميات بول شديدة وتسبب جفاف للمريض، أو بسبب هرمون موجود ولكن الكلى لا تستجيب للهرمون".

واستطردت حديثها قائلة: في هذا النوع من السكر يتم عمل تحاليل وفحوصات سواء دم أو بول وبعض الحالات تحتاج لأشعة رنين أو أشعة مقطعية، وبعد ذلك يوصف الطبيب العلاج المناسب للحالة".