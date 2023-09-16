دراسة تحذر من منتجات التنظيف المنزلية تطلق مواد سامة تسبب السرطان والعقم

حذرت دراسة حديثة من استخدام منتجات التنظيف في المنازل، حيث يمكن أن يؤدي التعرض للجزيئات السامة التي تطلقها هذه المنتجات، للإصابة بأمراض السرطان والعقم ومشاكل الجهاز التنفسي. وكشفت الدراسة أن استخدام كل منتج تنظيف في منزلك تقريبا قد يطلق مئات من المواد الكيميائية السامة المحتملة عند استخدامه والتي قد تظل عالقة في الهواء لمدة تصل إلى أربع ساعات.

وقام الباحثون في مجموعة العمل البيئي باختبار 30 من منتجات المنزل الشائعة مثل منظفات الزجاج ومزيلات البقع ومعطرات الجو، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون إن جميع المنتجات، باستثناء واحد، أطلقت مستويات قابلة للقياس من المركبات المتطايرة، أو المركبات العضوية المتطايرة، وهي سموم صغيرة مرتبطة بالسرطان والربو ومشاكل الخصوبة عند استنشاقها.

وأطلقت عشرة منتجات مستويات عالية من المواد الكيميائية لدرجة أنها انتهكت معايير السلامة الأوروبية، وبقيت المركبات العضوية المتطايرة في الهواء لمدة تصل إلى أربع ساعات.

وقال العلماء إنه حتى بعض المنتجات "الخضراء" - التي ادعت أنها أكثر أمانا وصديقة للبيئة - أطلقت مستويات خطيرة من المركبات العضوية المتطايرة.

وكشفت الدراسة أن أربعة من أسوأ عشرة منتجات كانت عبارة عن منظفات متعددة الأغراض، وكانت خمسة منها عبارة عن خليط من منظفات الزجاج والأرضيات والسجاد وواحدة عبارة عن معطر للهواء.

وأضاف الباحثون أن الدراسة كانت بمثابة "دعوة للاستيقاظ" للمستهلكين، قائلين إن الناس بحاجة إلى أن يكونوا "أكثر وعيا" بمخاطر منتجات التنظيف.

وقال الدكتور ألكسيس تيمكين، كبير علماء السموم "هذه الدراسة هي دعوة للاستيقاظ للمستهلكين والباحثين والمنظمين ليكونوا أكثر وعيا بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالعديد من المواد الكيميائية التي تدخل الهواء الداخلي لدينا.

وأضاف "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على طريقة لتقليل التعرض للمركبات العضوية المتطايرة الخطرة - عن طريق اختيار المنتجات "الخضراء"، وخاصة تلك التي تكون "خضراء" و"خالية من العطور".

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