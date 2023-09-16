شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات صحية احرص على تناولها يوميًا لتجنب أمراض القلب والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة إلى أن ربع البريطانيين الذين يتناولون وجبات صحية معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، نتيجة تناول وجبات خفيفة من البسكويت والكعك ورقائق البطاطس.



الوجبات الخفيفة

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فقد قام باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن بتتبع عادات تناول الوجبات الخفيفة لدى 854 شخصًا.

أشارت دراسة حديثة، إلى أن ربع الأشخاص يتخلصون من فوائد الوجبات الصحية بتناول وجبات خفيفة غير صحية.

ووجد باحثون من لندن، الذين راقبوا عادات الأكل لأكثر من 850 شخصًا، أن واحدًا من كل 4 أبلغ عن تناول وجبات خفيفة غير صحية - مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس والكعك - إلى جانب "الوجبات الصحية".

أشارت النتائج إلى أن هذه المجموعة كانت "تبطل فوائد" تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء المغذية، حيث ارتبط تناول الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها بارتفاع مؤشر كتلة الجسم وسكر الدم - مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والسمنة.

ومع ذلك، أظهر التحليل أن تناول الوجبات الخفيفة في حد ذاته ليس صحيا، طالما اختار الناس الأطعمة الصحية، مثل الفاكهة والمكسرات والبذور.

قام العلماء بتتبع عادات تناول الوجبات الخفيفة لدى 854 شخصًا من خلال دراسة ZOE PREDICT، وهي مجموعة من الدراسات البحثية الغذائية المتعمقة التي تهدف إلى الكشف عن كيف ولماذا يستجيب الناس بشكل مختلف لنفس الأطعمة.

واستهلك المشاركون "وجبات اختبارية موحدة" على مدى 9 إلى 11 يومًا، وسجلوا كمية وأنواع الوجبات الخفيفة المستهلكة باستخدام مذكرات الطعام عبر الإنترنت، واعترف حوالي 95% من المشاركين بتناول الوجبات الخفيفة، في حين تم تسجيل متوسط ​​الاستهلاك اليومي عند 2.28 وجبة خفيفة في اليوم.

وقال الباحثون، إن نحو 29% من الأشخاص تناولوا أكثر من قطعتين ، لكن العلماء من جامعة كينجز كوليدج لندن قالوا في المجلة الأوروبية للتغذية، إن 26% من المشاركين أفادوا بتناول وجبات صحية ولكنهم اختاروا "وجبات خفيفة ذات نوعية رديئة" مما جعلهم "يشعرون بالجوع".

كان لدى هذه المجموعة "علامات صحية سيئة"، ومع ذلك، لم يكن لتكرار تناول الوجبات الخفيفة أي تأثير على دهون الدم وضغط الدم.

وقالت الدكتورة سارة بيري من King's College London وكبيرة العلماء في ZOE بالنظر إلى أن 95% منا يتناولون وجبات خفيفة، وأن ما يقرب من ربع السعرات الحرارية لدينا تأتي من الوجبات الخفيفة، فإننا نستبدل الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل البسكويت ورقائق البطاطس والكعك بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفاكهة، والمكسرات هي حقًا طريقة بسيطة لتحسين صحتك.

وقال العلماء إن الوجبات الخفيفة الأكثر شعبية هي البسكويت والفواكه والمكسرات والبذور والجبن والزبدة والكعك والفطائر والجرانولا أو الحبوب.

وجدت الدراسات أن ارتفاع نسبة السكر في الدم والدهون يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب، كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري هم أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون، أيضًا أن أولئك الذين تناولوا "وجبات خفيفة عالية الجودة" - مثل المكسرات والفواكه الطازجة وألواح الجرانولا - يتمتعون "بصحة أيضية أفضل" ولم يشعروا بالجوع، تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة مثل الكعك ورقائق البطاطس والكعك بشكل عام على نسبة أعلى من السكر والملح والدهون المشبعة مقارنة بالأطعمة الأقل معالجة.

وقالت الصحيفة، يغطي هذا المصطلح الأطعمة التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الشخص عند الطهي في المنزل مثل المواد الكيميائية والملونات والمواد الحافظة، وتشمل هذه: الوجبات الجاهزة، والآيس كريم، والدجاج المقلي، والكاتشب، وهي تختلف عن الأطعمة المصنعة، والتي تتم معالجتها لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتعزيز مذاقها، مثل اللحوم المعالجة والجبن، لكن الباحثين وجدوا أيضًا أن توقيت تناول الوجبات الخفيفة كان مهمًا أيضًا للصحة، حيث أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يحمل "آثارًا صحية أكثر سلبية بشكل كبير".

وقالوا إن الأشخاص الذين تناولوا معظم وجباتهم الخفيفة في المساء بعد الساعة التاسعة مساءً شهدوا ارتفاعًا أكبر في نسبة السكر في الدم مقارنة بمن تناولوا وجبات خفيفة في وقت سابق من اليوم، أولئك الذين تناولوا وجبات خفيفة في وقت متاخر لديهم أيضًا تركيزات أعلى من الدهون في دمائهم مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبات خفيفة خلال وقت النهار.

وقالت الدكتورة كيت بيرمنجهام من جامعة كينجز كوليدج في لندن وكبيرة العلماء، تساهم هذه الدراسة في الأدبيات الموجودة التي تقول إن جودة الغذاء هي العامل الدافع في النتائج الصحية الإيجابية من الغذاء، مضيفة، إن التأكد من تناول نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والبروتين والبقوليات هو أفضل وسيلة لتحسين صحتك.

وأضافت، إنه يمكن تناول ما لا يقل عن 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كل يوم يتم احتساب جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة، تعتمد الوجبات الأساسية على البطاطس والخبز والأرز والمكرونة أو غيرها من الكربوهيدرات النشوية، ويفضل الحبوب الكاملة ويجب الحرص على 30 جرامًا من الألياف يوميًا.

نموذج للاكل الصحى يوميًا

- 5 حصص من الفاكهة والخضراوات، قطعتان من بسكويت الحبوب الكاملة، شريحتان سميكتان من خبز القمح الكامل، وبطاطس كبيرة مخبوزة بدون قشر.

-تناول بعض منتجات الألبان أو بدائل الألبان (مثل مشروبات الصويا)، واختيار خيارات أقل دهونًا وسكرًا أقل.

-تناول بعض الفول والبقول والأسماك والبيض واللحوم وغيرها من البروتينات بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع، واحدة منها يجب أن تكون زيتية.

-اختاري الزيوت غير المشبعة والمواد القابلة للدهن واستهلكيها بكميات صغيرة

-شرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا.

-يجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جرام من الملح و20 جرامًا من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جرامًا للرجال يوميًا.