طريقة إزالة المكياج قد تجذب التجاعيد إلى عينيك

البعض يجر التجاعيد نحوه جرّاً من دون أن يدري، أو يذهب إليها بنفسه، ويكون السبب من دون علمه بجلب المزيد منها إلى البشرة، فالطريقة التي نتبعها في إزالة مكياج العينين، قد تتسبب على نحو غير مباشر في إصابة محيطهما الرقيق بمزيد من التجاعيد. تهديك «زهرة الخليج» نصائح، على الرغم من بساطتها، إلا أنها تُحدث فرقاً مذهلاً مع مرور الوقت.

نصائح لإزالة مكياج العيون بآمان

لا تسرّعي من معدلات ظهور علامات التقدم في العمر على الأنسجة، بالإفراط في حكها لإزالة الـ«آيلاينر» أو الماسكارا غير المنفذين للماء. تكرار الحك يكسر الحاجز الدفاعي للبشرة، ويتسبب في تمدد وترهل الأنسجة الرقيقة المحيطة بالعينين، ويفتت بروتينات الـ«إيلاستين» التي تحافظ على البنية المشدودة للأنسجة المرادفة للإطلالة النضرة.

والنصيحة الذهبية هنا، تتمثل في كيفية توزيع القليل من مزيل مكياج العينين على قطعة صغيرة من القطن، ووضعها على العين 30 ثانية، وندعها تفتت بهدوء آثار المكياج، ثم نمسح بها العين برقة ونعومة. وللآثار المتبقية مرري أحد العيدان الصغيرة المكسوة بالقطن (المستخدمة في تنظيف الأذن) بمحاذاة الجفنين، وأتبعي ذلك بمنظف الوجه. وفور الانتهاء، احرصي على توزيع قطرة من الكريم المخصص لمحيط العينين. وفي الواقع لا يوجد كريم إلى الآن يمكنه محو التجاعيد العميقة الموجودة بالفعل، أو التصبغ الواضح، أو الشعيرات أو الأوردة الدموية الزرقاء أسفل العينين، لكن بعض كريمات العيون قد تساعد على إعادة بناء الحاجز الدفاعي للبشرة. اغسلي وجهك صباحاً ومساء، واجعلي خطوتك التالية هي القليل من كريم العينين.

من الكريمي إلى الوردي

وإذا كانت بشرتك تميل إلى الجفاف، فاحرصي على استعمال مزيلات ذات قوام الموس الكريمي، مثل Sisely Creamy Mousse Cleanser & Makeup Remover. وإذا كانت دهنية ولا يروق لك ذلك الملمس الدهني الذي تخلفه المزيلات وراءها، فأقبلي على Lancôme Bi-Facil Double-Action Eye Makeup Remover، إذ لا يترك بعد استعماله أي أثر زيتي على البشرة، وهو مناسب لذوات العدسات اللاصقة. أما عاشقات الورد ومستخلصه فيمكنهن الوثوق في Chantecaille Rose Eye Makeup Remover، وماء الينابيع الساخنة، فنجدها في Vichy Pureté Thermale.

المزيل المناسب لك



تحدد نوعية مكياجك وطبيعة شخصيتك وأسلوب حياتك مزيل المكياج الأنسب لك. فمثلاً، لو كنت على عجلة وتودين إزالة المكياج والخلود للنوم مباشرة، يمكنك الإقبال على المزيل سريع المفعول، مثل Dior Duo Express Instant Eye Makeup Remover، أو إذا كنت من ذوات العيون الحساسة، فانتقي الأنواع المخصصة لها، مثل: Clarins Gentle Eye Makeup Remover For Sensitive Eyes أو المزيل اللطيف، مثل Chanel Gentle Bi-Phase Eye Makeup Remover، أو الذي يصلح للعينين والشفتين في آنٍ واحد، مثل L’Oréal Dermo-Expertise Gentle Lip And Eye Makeup Remover، وYves Saint Laurent Top Secret Makeup Remover Eye & Lips، نظراً إلى تشابه أنسجتهما في الرقة والحساسية المفرطة

ختامها مسك وياسمين

ذوات العيون التي تميل جفونها إلى الانتفاخ، يوصيهن الخبراء بالإقبال على هذا المزيـــل بتركيبتــه السائـلة NARS Cosmetics Gentle Eye Makeup Remover، التي لا تسبب أي شعور بالاستثارة كالصابون، نظراً إلى قدرتها الفائقة على إزالة المكياج، وتقوية الرموش والحد من انتفاخ الجفنين. ولو كنت تبحثين عن مزيل لمكياج العينين يتميز بعبير جذاب لا مثيل له، فليس أمامك سوى Guerlain Beauté Des Yeux Biphase Eye Makeup Remover بنقاء الشاي الأبيض وحلاوة المسك وروعة الياسمين.

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