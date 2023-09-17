شكرا لقرائتكم خبر عن هياكل شيكولاتة ويتبسط.. أخصائى تغذية تضع قائمة بدائل صحية لأكلات طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لا شك أن منعك للطفل من تناول الحلوى والأطعمة عالية السكر غير الصحية أمر بالغ الصعوبة، فالطفل يحتاج طريقة تعامل خاصة، ومنعه من هذه الأطعمة يحتاج لبدائل صحية تجعله لا يشعر بالحرمان من أى نوع من الطعام.

الدكتورة داليا بهجت، أخصائى التغذية العلاجية وأمراض سمنة ونحافة جامعة عين شمس، أكدت أن كل الحلوى والأطعمة والعصائر غير الصحية، يمكن إيجاد بدائل صحية ومفيدة لها وإقناع الطفل بالاستغناء عن الأخرى بها.

وأوضحت أن الشيكولاتة العادية تحتوى على نسبة عالية جدا من السكر، والحلوى فى الأسواق تحتوى على نسب من السكريات والمحليات الصناعية والألوان غير الصحية والضارة بمعدة الطفل وهضمه، وتحد من دفاعات جسمه، لذا من أبرز البدائل الصحية:

الشيكولاته الداكنة بنسبة 50 فى المائة، أو 70 فالمائة، تكون حلوة المذاق قليلة السكر عالية الفائدة

الرايس كيك : كيك الأرز الذي انتشر في الأسواق، مفيد جدا للطفل ويعتبر سناك صحى ويحبه الأطفال لمذاقه

الفشار سناك صحى وجميل ومشبع للطفل يمكن الاعتماد عليه

البسكويت الشوفان الصحى قليل السكر يمكن الاعتماد عليه، دون الإكثار منه

الفاكهة الصحية حلوة المذاق اجعل طفلك يعتاد عليها

اللبن السادة أو بإضافة الفاكهة عليه