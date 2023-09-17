“التلوث” يُسبب النوبات القلبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “شيان جياوتونغ” الصينية، أن الضباب الدخاني الناجم عن تلوث الهواء بالعوادم والانبعاثات الضارة يُسرع من تصلب الشرايين، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وينشأ الضباب الدخاني في الغلاف الجوي عندما تتفاعل الانبعاثات الصادرة عن المركبات والمصانع مع ضوء الشمس، ما يزيد من نسبة أكسيد النيتروجين الضار والمركبات العضوية المتطايرة في الجو.

وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء مسؤول عن 1.8 مليون من الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فضلاً عن التلوث بالأوزون الذي يزيد التغير المناخي من تواجده في الغلاف الجوي.