شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات لمعرفة ما إذا كنت مصابا بسرطان العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الساركوما هي مجموعة نادرة من السرطانات التي تبدأ في العظام أو الأنسجة الرخوة في الجسم بمعنى آخر، الساركوما هو مصطلح يستخدم لوصف سرطان العظام والسرطانات التي تتطور في الأنسجة الضامة، وهو يمثل حوالي 1% إلى 2% من جميع أنواع السرطان التي تصيب الأطفال والمراهقين وحتى البالغين، على الرغم من أن سرطان العظام يمكن أن يتطور في أي مكان في الجسم، إلا أنه يتطور في الغالب في الذراعين والساقين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يمكن تشخيص سرطان العظام؟

ساركوما العظام هي نوع من السرطان يتطلب اختبارات مختلفة للتشخيص الدقيق، على الرغم من أن جميع الاختبارات ليست ضرورية لكل فرد.

عند اختيار الاختبارات التشخيصية، يأخذ الأطباء في الاعتبار عدة عوامل مثل نوع السرطان المشتبه به، والعلامات والأعراض التي يعاني منها المريض، والعمر، والصحة العامة، ونتائج الاختبارات الطبية السابقة.

ما الاختبارات لتشخيص وتحديد سرطان العظام؟ فحص العظام

يساعد فحص العظام في تحديد مرحلة ساركوما العظام يتم حقن كمية صغيرة من مادة التتبع الإشعاعي في وريد المريض، والتي تتجمع في مناطق العظام.

تكتشف كاميرا خاصة الإشعاع المنبعث من جهاز التتبع، مما يؤدي إلى إنشاء صور تبدو العظام السليمة أخف وزنا، في حين تبرز المناطق المتضررة من الخلايا السرطانية أو الكسور.

هل يمكن تشخيص الاورام باختبارات الدم؟

لا يمكن لاختبارات الدم المعملية وحدها تشخيص الأورام اللحمية ومع ذلك، في بعض حالات الساركوما العظمية قد توجد مستويات مرتفعة من الفوسفاتيز القلوي ونازعة هيدروجين اللاكتات.

من المهم ملاحظة أن هذه المواد يمكن أن ترتفع أيضًا لأسباب غير سرطانية، مثل النمو الطبيعي لدى الأطفال أو شفاء العظام المكسورة.

هل يمكن تحديد تشوهات العظام بالأشعة السينية؟

تستخدم الأشعة السينية كمية صغيرة من الإشعاع لإنشاء صور للهياكل الداخلية للجسم. أنها توفر تمثيلاً مرئيًا للعظام ويمكن أن تساعد في تحديد أي تشوهات أو أورام.

الاشعة المقطعية

تستخدم الأشعة المقطعية الأشعة السينية المأخوذة من زوايا مختلفة لإنشاء صور مفصلة ثلاثية الأبعاد للجسم، ويمكنهم قياس حجم الورم وتحديد التشوهات أو الأورام. يمكن استخدام وسط التباين، وهو صبغة خاصة، لتحسين وضوح الصورة.

التصوير بالرنين المغناطيسي

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي المجالات المغناطيسية بدلاً من الأشعة السينية لإنتاج صور تفصيلية للجسم.

يمكنه قياس حجم الورم واكتشاف تورط الأنسجة الرخوة القريبة، وقد يتم أو لا يتم استخدام وسط التباين لتحسين جودة الصورة.

التصوير المقطعي المحوسب (PET-CT)

غالبًا ما يتم دمج فحص PET مع التصوير المقطعي المحوسب لتحديد مرحلة ساركوما العظام، يتم حقن مادة سكرية مشعة في الجسم، والتي تمتصها الخلايا التي تستخدم الطاقة بنشاط، بما في ذلك الخلايا السرطانية، ويكتشف الماسح الضوئي هذه المادة، وينتج صورًا للأعضاء والأنسجة.

الخزعة​

تتضمن الخزعة إزالة عينة صغيرة من الأنسجة للفحص المجهري، في حين أن الاختبارات الأخرى قد تشير إلى السرطان، فإن الخزعة فقط هي التي يمكن أن توفر تشخيصًا نهائيًا، ثم يقوم أخصائي علم الأمراض بتحليل العينة للتأكد من وجود السرطان.

يمكن إجراء الخزعات من خلال إبرة أو عن طريق إجراء شق صغير، اعتمادًا على موقع الورم. من الضروري الخضوع لعملية الخزعة في مركز متخصص، حيث إن الإجراء مهم للغاية سواء في التشخيص أو نتيجة العلاج المناسب، بالإضافة إلى ذلك، يجب على أخصائي علم الأمراض مراجعة عينة الأنسجة لضمان التشخيص الدقيق للساركوما.