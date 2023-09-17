أطعمة ومشروبات ترفع نسبة السكر في الدم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مختصون من زيادة تناول بعض الأطعمة والمشروبات كونها يمكن أن تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، ومن ثم الدخول في عدد من الأعراض التي تستوجب إجراء فحوصات السكري وأخذ علاج له.

وأوضح المختصون وفقاً لما أوردت صحيفة ” Times of India”، دقيق الشوفان سريع التحضير الذي يتسبب عدم معالجته وتجريده من الألياف في ارتفاع حاد في نسبة السكر بالدم، وكذلك صودا الدايت والذي يقصد به تناول المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية.

وجاء في التقرير أيضاً تحذيرات من تناول عصير البرتقال الذي يصاحبه بطئ في عملية تحلل النشا إلى غلوكوز، إلى جانب الخبز الأبيض والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لاحتوائهما على مؤشر نسبة السكر في الدم، مع الحذر كذلك من تناول العنب بكثرة لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

كما يجب الابتعاد عن تناول الأرز البني والبطاطا الحلوة بكثرة، وهو ما ينطبق أيضاً على القهوة لأن الكافيين يصاحبه ارتفاعاً في مستويات السكر في الدم عن طريق إثارة استجابة هرمونية في الجسم.