شكرا لقرائتكم خبر عن هدى أعصابك.. استشاري أمراض نفسية يقدم روشتة للتخلص من نوبات التوتر الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التوتر من أكثر الاضطرابات التى تصيب الكثيرين مهما كانت المرحلة العمرية، كثير من العوامل تزيد لدى الإنسان حالة التوتر غير المبررة التى يعانى منها، ووفقا لدكتور أمجد العجرودى، استشارى أول النفسية، المجلس الإقليمى للصحة النفسية، فإن التوتر مشكلة قد تتطور ولا يمكن السيطرة على نتائجها بسهولة، فضغوط الحياة ومشكلاتها، وضغط التكنولوجيا والأجهزة، أصبح يولد بعض الاضطرابات أبرزها التوتر الزائد.

قد يصل الأمر وفقا لدكتور أمجد إلى الإصابة بنوبات، تحصل تدريجيا دون داع ودون سبب محدد قد تعرض له الشخص فعلا، لذا هذه بعض النصائح للوقاية من التوتر الزائد والسيطرة عليه أولأ بأول:

بداية اليوم بداية إيجابية يقيم الشعور بالتوتر من المفاجآت، فعليك البدء بممارسة الرياضة، أو قراءة كتاب، كلها عادات تخلصك من التوتر.

اجعل ليومك روتين ثابت يتغير عند الضرورة ووفقا للحدث، فالعشوائية تؤثر سلبا على من يعانون التوتر وتزيد من حدته.

إذا وجدت توترك يخرج عن السيطرة وصحبه أعراض مرضية، متسارع دقات القلب، أو التعرق، أو غيرها، استشر طبيبك النفسي فورا

لابد وأن تمارس نشاطا بدنيا يوميا يعزز الثقة والهدوء كالرياضة

مارس تمارين التأمل، أن تتأمل مكان هادئ دون أية مؤثرات صوتية أو أشخاص آخرين ، تعزز الهدوء لديك

مارس التنفس بشكل سليم على عدة مرات، وتنفس بعمق وازفر زفيرا جيدا، تتخلص من توترك

شتت نفسك عند التوتر، وأخرج نفسك من الموقف الذي سبب لك التوتر

اهتم بممارساتك الدينية، واهتم بمعاملاتك الحسنة مع الآخرين

ابتعد عن الأشخاص السامة أو المؤذية أو الأنماط السيئة منهم، واللذين يتواجدون فى دائرتك، تجاهلهم

فى بعض الحالات من النوبات قد يصف لك طبيبك دواء للسيطرة على التوتر، ثق بطبيبك وتعاطي علاجك بانتظام