 مشروبات طبيعية لزيادة الحرق وتفتيت الدهون 

بيروت - نادين محمد - يختلف الأشخاص في قدرة الجسم على حرق الدهون، أو ما يطلق عليه العلم عملية الأيض، لذلك يسعى الجميع إلى تسريع عملية الحرق لزيادة فرصة تفتيت الدهون. إذا كان فقدان الوزن هو هدفكِ، فأنت بحاجة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي (الأيض).

خسارة الوزن لها علاقة كبيرة بعاداتكِ اليومية. لكن معدل الأيض في جسمك يلعب أيضًا دورًا. إذا كان معدل الحرق لديكِ بطيئًا، فمن الطبيعي أن تجد صعوبة في فقدان الوزن.

تناول الطعام الصحيح وتناول المشروبات المناسبة وممارسة بعض التمارين الرياضية يمكن أن يساعدكِ على حل المشكلة. وهنا نشارككِ مجموعة من المشروبات المجربة التي تساعد على تعزيز حرق الدهون.

الوزن الزائد يؤثر على جوانب مختلفة من صحة أي شخص، بدءًا من الإنجاب والجهاز التنفسي وحتى الذاكرة والمزاج. وفقًا لجامعة هارفارد، تزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض أو الحالات الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب حسب موقع (Eat this(. لذلك، من المهم التعامل مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة لإنقاص الوزن بشكل أسرع.

لماذا يعاني الناس من بطء عملية الحرق؟



بطء عملية التمثيل الغذائي (الحرق) يعتمد على عوامل، مثل الوراثة والعمر وكتلة العضلات. تلعب الوراثة دورًا مهمًا، حيث يرث البعض معدل أيض أبطأ بشكل طبيعي. يمكن أن تؤثر جينات معينة على عوامل مثل كفاءة حرق السعرات الحرارية أو عمل هرمونات الغدة الدرقية، التي تلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي.

ويساهم العمر أيضًا لأن عملية التمثيل الغذائي تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى تباطؤ حرق السعرات الحرارية.

الأشخاص الذين لديهم كتلة عضلية أقل يحرقون سعرات حرارية أقل أثناء الراحة.

يمكن أن تؤدي المشكلات الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

يختلف الحرق من شخص لآخر- المصدر freepik



ما هي أفضل المشروبات لتعزيز عملية التمثيل الغذائي؟



في حين أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم عملية التمثيل الغذائي أبطأ بشكل طبيعي، فإن تناول بعض المشروبات قد يساعد في تسريعها.

1. الشاي الأخضر

هناك سبب يجعل الشاي الأخضر وفقدان الوزن يسيران معًا. يحتوي هذا الشاي على مضادات الأكسدة، المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي. اشربي كوبًا أو اثنين من الشاي الأخضر يوميًا حتى تتمكني من الاستمتاع بفوائد الشاي الأخضر .

2. خل التفاح

مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء وشربه قبل الأكل. قد يساعد على زيادة حرق الدهون وتقليل الشهية، لذلك لن تبحثي عن وجبات خفيفة غير صحية.

3. ماء الليمون

الليمون مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. الليمون غني بفيتامين ج وبالتالي يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم عمليات إزالة السموم في الجسم.

ماء الليمون - المصدر freepik





4. شاي الزنجبيل

يمكن للزنجبيل أن يضيف نكهة إلى الوصفات، كما أنه يخفف من نزلات البرد. الزنجبيل له خصائص توليد الحرارة، مما يعني أنه يمكن أن يزيد درجة حرارة الجسم قليلاً وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي. تناوليه مع الشاي للاستفادة من فوائده.

نصائح لزيادة معدلات الحرق في الجسم:

وبصرف النظر عن هذه المشروبات لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب الحد منها أو تجنبها إذا كنتِ ترغبين في تسريع حرق الدهون.

• المشروبات السكرية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي. لذا تناولي الماء أو الشاي غير المحلى أو القهوة السوداء.

• يمكن أن تسبب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة والمعجنات ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم وكما تساهم في زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي.



• الدهون المتحولة الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة مثل الأطعمة المقلية والمخبوزات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على عملية التمثيل الغذائي.

• الأطعمة المصنعة بشكل كبير مثل رقائق البطاطس، والبسكويت، والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعبأة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والسكريات المضافة والصوديوم، وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائي.

إن اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالأطعمة الكاملة والعناصر الغذائية الكافية، هو ما تحتاجيه للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.