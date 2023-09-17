شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة غنية بالزنك لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الزنك من الضروريات الأساسية لتعزيز نمو الشعر، وجعله أكثر كثافة، كما يكافح تساقط الشعر عن طريق تقوية البصيلات، ويساعد على تنظيم إنتاج الزيت في فروة الرأس ما يقلل من القشرة ويعزز بيئة صحية لنمو الشعر، ومن المعروف أن الزنك يحمي الخلايا والحمض النووي وفقًا لما نشره موقع healthshots





إليك أفضل 9 أطعمة غنية بالزنك لتعزيز نمو الشعر والتحكم في تساقطه 1 - المحار

يحتوي المحار على نسبة عالية من الزنك، وهو فيتامين ضروري لنمو الشعر والسيطرة على تساقط الشعر، كما أنه يحافظ على فروة رأسك من أن تصبح جافة وهشة، ويحتوي المحار على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلها مفيدة لنمو الشعر.

2 - السبانخ

"السبانخ، وهي من الخضراوات الورقية الخضراء، تحتوي على الزنك والمعادن الأساسية الأخرى مثل الحديد والفيتامينات A وC والفولات وما إلى ذلك التي تعزز نمو الشعر"، ويساعد الزنك في الحفاظ على بروتينات الشعر، ما يجعل الشعر قويًا ومقاومًا للتلف. من ناحية أخرى، يضمن المحتوى العالي من الحديد أن تتلقى بصيلات الشعر كمية كافية من الأكسجين، ما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر.

3 - بذور اليقطين أو القرع "اللب الابيض"

هناك العديد من البذور المفيدة لنمو الشعر، وبذور اليقطين هي الأفضل بينها، والزنك الموجود في بذور اليقطين ضروري لإنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يعمل كأساس لخصلات شعرك. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين E والصفات المضادة للالتهابات الموجودة في بذور اليقطين على منع تكسر الشعر وتعزيز نمو الشعر.

4 - العدس

العدس مليء بحمض الفوليك، وهو أيضًا مصدر نباتي ممتاز للزنك والبروتين. كما انها غنية أيضًا بالبيوتين والحديد وفيتامين C والمغنيسيوم. كل هذه العناصر الغذائية تساعد على تغذية فروة رأسك وتعزيز إنتاج الكولاجين. وبشكل عام، يدعم العدس نمو الشعر الصحي.

5 - الزبادي

لا يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروبيوتيك فحسب، بل يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الزنك، الذي يدعم صحة الشعر. ونتيجة لذلك، فهو يساعد في إصلاح وتجديد أنسجة الشعر. وعلاوة على ذلك، تساعد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي في الحفاظ على أمعاء صحية، وهو أمر ضروري لامتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك امتصاص الزنك، ويحتوي الزبادي أيضًا على نسبة عالية من البيوتين، مما يساعد على منع تساقط الشعر .

6 - المكسرات

تحتوي المكسرات المختلفة مثل اللوز والكاجو على الزنك والدهون الصحية، ويساهم الزنك الموجود في المكسرات في نمو خلايا الشعر وإصلاحها، مما يحافظ على شعرك حيويًا وممتلئًا، و نظرًا لأن المكسرات مصدر كبير للبروتين، فإنها تساعد على تحفيز نمو الشعر واستعادة مرونة الشعر وجعل شعرك يبدو أكثر كثافة .

7 - البيض

مثل المكسرات، يعتبر البيض مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية البروتينية. ولا يعرف الكثير من الناس ذلك، لكن البيض غني بالزنك والبيوتين، وهو نوع من فيتامين ب، والذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر. إن دمج البيض في نظامك الغذائي لا يغذي شعرك فحسب، بل يعزز أيضًا الدورة الدموية في فروة رأسك، مما يضمن حصول بصيلات شعرك على العناصر الغذائية التي تحتاجها لتزدهر.

8 - الشوكولاتة الداكنة

المعادن مثل الحديد والزنك والنحاس موجودة في الشوكولاتة الداكنة والتي من المعروف أنها تعزز تدفق الدم إلى جلد فروة رأسك، ما يحفز نمو الشعر بشكل أسرع. تلعب هذه المعادن أيضًا دورًا حيويًا في الحفاظ على شعرك كثيفًا ولامعًا. ويعتقد أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكنها محاربة الجذور الحرة والحفاظ على قوة مناعتك.

9 - الحمص

يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين ويمكن أن يساعد في تقليل تساقط الشعر. علاوة على ذلك، يساعد الزنك والمنغنيز الموجود فيها على تقوية وتشجيع نمو الشعر، و يحتوي الحمص أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ، والذي تم ربطه بانخفاض خطر القشرة والجفاف.