شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.. منها النشاط البدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، الذي يشار إليه غالبًا باسم "القاتل الصامت"، يكمن في حياة الملايين من الأشخاص بصمت، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وارتفاع ضغط الدم، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويُعتقد أن ما يقدر بنحو 7.5 مليون حالة وفاة سنويًا، أو ما يقرب من 12.8% من جميع الوفيات، مرتبطة بارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وفقًا لما نشره موقع timesofindia.



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عوامل الخطر الخمسة القابلة للتعديل للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم 1 - اتباع نظام غذائي صحي

أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هو اتباع نظام غذائي غير صحي. حيث تم ربط الإفراط في تناول الصوديوم وارتفاع استهلاك السكر بارتفاع ضغط الدم. ولمواجهة هذا الخطر، ينصح باتباع نظام غذائي صحي للقلب، والتقليل من تناول الملح والسكر، واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

2 - النشاط البدني

نمط الحياة المستقر هو مساهم رئيسي في ارتفاع ضغط الدم. من ناحية أخرى، أثبتت التمارين الرياضية المنتظمة فوائدها في إدارة ضغط الدم. إن دمج النشاط البدني في روتينك اليومي، حتى من خلال التمارين البسيطة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية.

3 - الامتناع عن التدخين

يعد التدخين وتعاطي التبغ من الأسباب المعروفة عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم. ويمكن للمواد الكيميائية الضارة الموجودة في التبغ أن تضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

4 - التوتر والصحة النفسية

يلعب التوتر المزمن والصحة العقلية دورًا مهمًا في ارتفاع ضغط الدم. لمكافحة عامل الخطر هذا، يتم تشجيع الأفراد على استكشاف تقنيات الاسترخاء، وطلب دعم الصحة العقلية .

5 - التعرف على العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم

من المهم التعرف على العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم، والتي يمكن أن تشمل الصداع المستمر، ونزيف الأنف، والدوخة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، غالبًا ما يظل ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض، مما يؤكد أهمية المراقبة المنتظمة لضغط الدم.

6 - معرفة تقنيات الوقاية

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، فكر في إجراء تغييرات في النظام الغذائي، ودمج التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة التوتر من خلال ممارسات الاسترخاء. تعد الفحوصات المنتظمة مع مقدمي الرعاية الصحية أمرًا حيويًا للكشف والتدخل المبكر. وتؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية هذه التدابير الوقائية.