شكرا لقرائتكم خبر عن ما تستعجلش علاج دور البرد.. استشارى صدر: يستمر 5 أيام ولا داعى لتركيبة الصيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موسم الخريف وحدوث التقلبات الجوية تكثر معها زيادة الإصابة بنزلات البرد والتي قد يتسرع البعض في تناول أدوية للتخلص من الأعراض.

من جانبها أوضحت الدكتورة آية الحديدى استشاري الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة المنصورة، أن أدوار البرد يسببها في الغالب فيروس مثل (rhinovirus أو الفيروس الأنفى)، ومن الطبيعي أن أي دور برد يستمر من 3 لـ 5 أيام وخلال هذه في الفترة الجهاز المناعي للجسم ينشط ويقضى على الفيروس.

وأشارت استشاري الأمراض الصدرية والحساسية، إلى أن المشكلة دائمًا استعجال الشفاء بمعنى أن البعض يرغب في اختفاء الأعراض كلها في نفس اليوم، من خلال تناول تركيبة البرد الموجودة في الصيدليات وهو ما يمثل خطورة، فالأعراض تختفى ولكن الجهاز المناعى يتوقف عمله ومع الوقت تقل المناعة تدريجيًا، وهو ما يعطى فرصة لأنواع من البكتيريا المتوحشة المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا يعنى أنه عندما تصاب بعدوى بكتيرية وليست فيروسية قد لا نجد مضاد حيوى قادر على علاجها.

وأضافت أن علاج دور البرد هو الراحة وشرب السوائل ووفى حالات الحرارة تناول خافض الحرارة وفيتامين سي، وفي بعض الحالات يمكن إعطاء مضاد فيروس وفقا للطبيب، ولا داعى لتناول المضادات الحيوية بدون داعى وبدون استشارة الطبيب.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد نصحت بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، وأضافت أنه يفضل استشارة الطبيب لتحديد نوع المضادات الحيوية الأفضل للمريض، واستشارة الصيدلي للاستخدام الأمثل للدواء. ​