طريقة عمل التبريمة المغربية

هل اقترب موعد زفافك؟ هل ترغبين بالحصول على بشرة بيضاء وناعمة وخالية من العيوب؟ إن كانت إجابتك نعم عليك متابعة المقال الآتي، سنتحدث في مقالنا اليوم عن التبريمة المغربية وطريقة عملها بالتفصيل.

مقادير التبريمة المغربية

لتحضير التبريمة المغربية ستحتاج إلى المكونات التالية:

2 ملعقة من الأرز المطحون.

2 ملعقة من حليب بودرة.

2 ملعقة قهوة تركية.

ماء دافئ.

2 ملعقة سدر.

2 نقطة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الصابون المغربي.

لتعزيز الفائدة بإمكانك استخدام الليفة المغربية بالاستحمام.

طريقة عمل واستخدام التبريمة المغربية

لعمل التبريمة المغربية عليك اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

اجلسي في حوض الاستحمام الدافئ لمدة ربع ساعة لفتح مسامات البشرة.

حضري الخليط من خلال خلط المكونات الجافة كالأرز والحيب والسدر والقهوة.

حركي الخليط جيداً إلى حين الحصول على خليط متجانس.

أضف الصابون المغربي والليمون ومن ثم الماء الدافئ.

باستخدام الليفة المغربية قومي بفرك جسمك بواسطة الخليط بلطف وبحركات دائرية.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة تقريباً.

اشطفي الخليط من جسمك باستخدام الماء.

اشطفي جسمك جيداً للتخلص من بقايا الملح عن بشرتك.

عند الانتهاء افركي جسمك بواسطة صابون الجليسرين.

اشطفي جسمك جيداً.

بإمكانك استخدام زيت جوز الهند والفانيلا لتعطير الجسم.

للحصول على النتائج المرجوة ينصح باستخدام التبريمة المغربية مرة إلى مرتين أسبوعياً مع أهمية توخي الحذر لأصحاب البشرة الحساسة.

فوائد التبريمة المغربية

يمكن تعريف التبريمة المغربية أو المعروفة بتمريمة الحمام المغربية على أنها خليط من الأعشاب والطبيعية والمكونات العطرية التي يتم تحضيرها بطريقة خاصة لتقشير البشرة وتخليصها من خلايا الجلد الميت والمساعدة في الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، فيما يلي أهم فوائد التبريمة المغربية:

تعطير الجسم وتنعيمه.

التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على سطح البشرة.

استعادة نضارة البشرة وحيويتها.

تبييض البشرة وبالأخص المناطق السوداء منها كمنطقة تحت الإبط والأكواع والركب وما إلى ذلك.

تنقية البشرة والتخلص من التصبغات.

عادة ما تلجأ السيدات إلى القيام بالتبريمة المغربية قبل حفل زفافها بمدة جيدة من الزمن 3 أشهر على الأقل تفادياً لأي ردود فعل تحسسية نتيجة استخدام هذا المنتج والمتمثلة بالحكة والطفح الجلدي وما إلى ذلك.

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