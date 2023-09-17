شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من ضغط الدم.. الفلفل الأسود هيساعدك فى السيطرة عليه بكل سهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو حالة يمكن أن تزيد بصمت من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة قصور القلب، العديد من العوامل بما في ذلك سوء التغذية ونمط الحياة يمكن أن تزيد من ضغط الدم، يمكن لبعض التعديلات البسيطة والصحية أن تساعد في السيطرة عليه وكذلك تعزيز صحتك العامة، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على ضغط الدم، وتحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على خصائص وعناصر مغذية تترك أثرًا إيجابيًا على ضغط الدم، أحد هذه المكونات هو الفلفل الأسود، وإليك الأسباب، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

هل يمكن للفلفل الأسود أن يخفض ضغط الدم؟

وتشير مجلة علم أدوية القلب والأوعية الدموية، إلى أن مركب البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، يمكنك رش الفلفل الأسود على الأطعمة والسلطة لجني الفوائد.

وتوضح أخصائية التغذية الهندية سويدال ترينداد العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والفلفل

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها الضغط الانقباضي أو الانبساطي أعلى من الطبيعي في الأوعية الدموية، إلى جانب الأدوية، هناك أساليب غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم مثل نظام DASH الغذائي الذي يتضمن اتباع نظام غذائي نموذجي منخفض الصوديوم وعالي الألياف يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم .

يجب أيضًا دمج النظام الغذائي قليل الملح مع كمية كافية من البوتاسيوم، وبالتالي تأتي الفواكه والخضراوات والبقول ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الأسماك لإنقاذك.

غالبًا ما تستخدم رشة من الفلفل لإضافة نكهة إضافية إلى الطعام، يساهم عامل النكهة المنتظم هذا أيضًا في تحسين صحة القلب ولو على شكل أجزاء.

الايجابيات يحسن عملية الهضم

الفلفل الأسود يحفز حمض الهيدروكلوريك في المعدة ما يساعد على تحسين عملية الهضم، ومعدل الأيض ما يعزز فقدان الوزن، تنظيم ارتفاع ضغط الدم وهو مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب ومفيد في تنظيم ضغط الدم، يساعد البيبيرين أيضًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم .

سلبيات من المهم جدًا مراعاة ما يلي للحصول على الفوائد الغذائية

يجب مراقبة الجرعة بعناية فتناول كميات كبيرة قد يهيج المعدة أو يسبب حرقان، يعد الفلفل الأسود مكونًا متعدد الاستخدامات يمكن إضافته إلى مجموعة متنوعة من الوصفات؛ حوالي 20 ملجم من البيبيرين آمن للاستخدام اليومي.

الايجابيات:يحسن عملية الهضم

الفلفل الأسود يحفز حمض الهيدروكلوريك في المعدة مما يساعد على تحسين عملية الهضم، مما يحسن معدل الأيض مما يعزز فقدان الوزن، تنظيم ارتفاع ضغط الدم وهو مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب ومفيد في تنظيم ضغط الدم، يساعد البيبيرين أيضًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم .





سلبيات:من المهم جدًا مراعاة ما يلي للحصول على الفوائد الغذائية:

يجب مراقبة الجرعة بعناية فتناول كميات كبيرة قد يهيج المعدة أو يسبب حرقان، يعد الفلفل الأسود مكونًا متعدد الاستخدامات يمكن إضافته إلى مجموعة متنوعة من الوصفات؛ حوالي 20 ملجم من البيبيرين آمن للاستخدام اليومي.