طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب

بغض النظر عن نوع بشرتك أو عمرك، فإن ظهور البثور وحب الشباب دائمًا ما يكون مصدر إزعاج. خصوصًا عندما يحدث ذلك قبل مناسبة عائلية أو حفلة كبيرة عندما تكوني على استعداد لتقديم أفضل ما لديك. يعيق ظهور حب الشباب والبثور حتى أفضل الخطط ، حيث ينتهي بك الأمر إلى وضع طبقات بعد طبقات من الكونسيلر في الأعلى للتخلص فقط من أشكالها وتحسين مظهر البشرة، أو يمكنك اللجوء إلى وصفات طبيعية للتخلص من ظهور حب الشباب.

أسباب ظهور حب الشباب

تتعدد أسباب تشكل البثور. عادة ما يكون بسبب التغيرات الهرمونية والأسباب الطبية وعوامل نمط الحياة،

عندما تنتج الغدد الدهنية في الجلد كمية زائدة من الزهم ، فإنها تسد الغدد وتتسبب في تكوين البثور. تظهر البثور بشكل شائع على الخدين والجبهة وخط الفك والذقن ولكن يمكن أن تظهر أيضًا على الصدر والظهر والفخذين.

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في اشتعال الجلد وتشكيل البثور

استخدام منتجات البشرة والمكياج التي لا تناسب نوع بشرتك

عدم اتباع ممارسات النظافة عن طريق غسل العرق بشكل متكرر أو إزالة المكياج في نهاية اليوم

تشمل الحالات الطبية مثل PCOD البثور كأثر جانبي

الفترات التي يعاني فيها جسمك من تغيرات هرمونية مثل البلوغ والحمل

قد يؤدي اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر والملح والكربوهيدرات إلى ظهور البثور أيضًا

علاجات منزلية للتخلص من حب الشباب

خلطة الصبار مع عصير الليمون

عندما تكون أمام المرآة ، فإن حب الشباب يلفت انتباهك ، وهو أمر مزعج. إن الخصائص المضادة للبكتيريا في الصبار يمكن أن تساعد في تقليل البكتيريا. بجانب أن الألوفيرا مهدئ ومبرد عند وضعه على الجلد ، وبالتالي يمكن أن يهدئ الاحمرار والالتهابات التي تسببها البثور، امزجي ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على وجهك واشطفيه بعد 15 دقيقة.

خلطة الخميرة والزبادي

إذا كانت بشرتك دهنية وتعاني من حب الشباب ، يمكن أن يمنحك قناع الخميرة والزبادي نتائج رائعة. إنه العلاج المثالي للبشرة المتوهجة الخالية من البثور. الخميرة تنقي بطبيعتها، امزجي نصف ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الدافئ ورطبيه كالمعتاد.

خلطة خل التفاح وصودا الخبز

تشير دراسة أن حمض الخليك وحمض اللاكتيك وحمض الستريك وحمض السكسينيك يقتلون البكتيريا المسببة لحب الشباب. الخبر السار هو أن خل التفاح يحتوي على كل هذه الأشياء، امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي و 2 ملعقة صغيرة من الماء و 3 ملاعق صغيرة من صودا الخبز. ضعي الخليط على البثور. اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسله.

خلطة الكركم والعسل

نعلم جميعًا أن الكركم أو هالدي يمكن أن يمنحنا بشرة متوهجة. لكن هل تعلم أن الكركم هو أيضًا علاج رائع لحب الشباب؟ تعتبر مادة البوليفينول والكركمين الموجودة في هالدي رائعة لعلاج الحالات الالتهابية مثل حب الشباب، اخلطى نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع 2 ملعقة صغيرة من دقيق الحمص و 2 ملعقة كبيرة من الزبادي. اصنعي عجينة وضعيها على وجهك ، واتركيها لمدة 10 إلى 12 دقيقة.

خلطة بياض البيض

إذا كنت تعتقد أنه لا يمكن استخدام البيض إلا لخبز الكعك ، فأنت مخطئ. هناك الكثير من الفوائد لاستخدام أقنعة بياض البيض. فهي محملة بالفيتامينات والبروتينات ، وتنظم إنتاج الدهون ، مما يجعل بشرتك أقل دهنية. زيت أقل يساوي حب الشباب أقل، اخفقي بياض بيضة مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الثوم، ضعي المزيج على وجهك واغسليه بعد 15 دقيقة.

خلطة الصبار ومعجون الثوم

يتم سحق فصين من الثوم المقشر لتشكيل عجينة. أضيفي ملعقة صغيرة من لب الصبار الطازج واخلطيهم جيدًا. ضعي المزيج على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. كرر ذلك مرة واحدة يوميًا حتى تختفي البثور.

خلطة قشر الموز

أن الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن. يتم تخزين الكثير منها في القشر. هذه المجموعة المغذية من العناصر الغذائية ستساعد على تقوية حاجز بشرتك وحمايتها من التلف والكسر، اقطعي جزءًا صغيرًا من قشر الموز الناضج وضع الجانب الأبيض الداخلي على بشرتك. افركيها بلطف لمدة 10 دقائق واغسلي وجهك. كرر هذا مرتين في اليوم وفي غضون يومين ، يمكنك أن تقول وداعًا للبثور !

عجينة القرفة والعسل

إذا كنت تتساءل عن كيفية تقليل ظهور البثور في المنزل ، فانتقل إلى مزيج موثوق به من معجون القرفة والعسل. بفضل الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في القرفة والعسل المضاد للبكتيريا ، ستختفي البثور قريبًا، يُمزج نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقتين كبيرتين من العسل لعمل عجينة سميكة. ضعه على المنطقة المصابة واتركه لمدة 30 دقيقة. اغسليه بالماء الدافئ وكرر العلاج مرة واحدة في اليوم.

العلاجات بالجليد

طريقة مدهشة لكنها فعالة للتخلص من البثور هي استخدام مكعبات الثلج . تعمل درجة حرارة مكعب الثلج على تقليص الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد مما يقلل من حجمه، ضعي مكعب ثلج واحد مباشرة فوق البثرة واتركه هناك لمدة 3 دقائق. كرر الطريقة مرتين يوميًا حتى تختفي البثور.

علاج البقع بزيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي من أشهر علاجات البقع التي تستخدم لعلاج حب الشباب، امزجي 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 10-12 قطرة من زيت الجوجوبا الناقل. اغسلي وجهك بمنظف لطيف واتركيه حتى يجف. عالجي البقع بالزيت المخفف على البثور باستخدام عود قطني. اتركيه ليجف واتبعيه باستخدام المرطب المعتاد. افعل ذلك مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

الشاي الأخضر لتهدئة الالتهاب

غني بمركب مضاد للأكسدة يسمى epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ، يساعد على تنظيم إفراز الدهون ، ومحاربة الالتهاب ومنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب في بشرتك، يتم رشي بعض الماء على كيسين من أكياس الشاي وضعيهما في الثلاجة. عندما تكون أكياس الشاي لطيفة من البرد ، اسقطها على عيوبك واحتفظ بها لمدة 10 دقائق. اغسلي بالماء البارد وكرري أي عدد من المرات على مدار اليوم.

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