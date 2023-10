أطعمة تزيد جمال الجنين وترفع مناعته

كل طفل جميل، هو هبة من الله، تنشر السعادة في القلوب، ربما لصغر حجمه، وتخيله وهو يرتدي تلك الملابس التي قد لا يتعدى مقاسها الكف، لكن هل تصدقين أنه يمكنك الاعتماد على بعض الأطعمة خلال الحمل، لجعل بشرة طفلك وشعره أكثر جمالاً، هذا ما يؤكده بعض الأطباء والاختصاصيين، وإليك الأسباب.

رغم الأبحاث حول أفضل الأطعمة التي يمكن أن تتناولها المرأة الحامل لبشرة طفلها محدودة. ومع ذلك، بشكل عام، فقد لفتت بعض الأطعمة اهتماماً خاصاً للمساعدة في تحسين البشرة. وتشمل:

الكرز والتوت للحفاظ على البشرة

يعد الكرز والتوت، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود، من بين الفواكه التي تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة على منع الشيخوخة المبكرة عن طريق تقليل الآثار الضارة التي تسببها الجذور الحرة، وهذه فائدة قد تلازم الطفل في حياته.

الأفوكادو لإنتاج الكولاجين

الأفوكادو هي فاكهة معروفة بأنها غنية بفيتامين C وفيتامين E. وكلا هذين الفيتامينين معروفان بخصائصهما المضادة للأكسدة. يساعد فيتامين C أيضاً في تقليل الالتهاب وهو ضروري لإنتاج الكولاجين في الجسم. يؤدي إنتاج الكولاجين بدوره إلى تحسين لون بشرة طفلك.

الأسماك الدهنية لإصلاح أغشية الخلايا

الأسماك الدهنية في أعماق البحار مثل التونة والسلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية". من مجموعة SingHealth. حيث تساعد هذه الأحماض الدهنية الأساسية على إصلاح أغشية الخلايا، والتي بدورها تساعد على ضمان مرونة جلد طفلك.

الطماطم لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

الغني بمادة اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الطماطم، وخاصة في القشر، والذي يعطي هذه الفاكهة لونها الأحمر الزاهي. لقد وجدت الدراسات أن اللايكوبين قادر على المساعدة في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

البيض لنمو الشعر

استهلاك البيض أثناء الحمل أمر لا بد منه. وهذا يعزز الصحة الجيدة ونمو الشعر لدى الجنين. يمكنك تناول البيض كوجبة إفطار يومية أو في الليل.

الفواكه والخضروات لبشرة خالية من البثور

لا شيء يلعب دوراً أكثر أهمية من اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى السوائل الكافية للحصول على بشرة صحية ومشرقة.

البرتقال لتحسين لون بشرة الطفل

البرتقال مصدر غني بفيتامين C ويوصى به أثناء الحمل. فيتامين C ليس مفيداً لنمو الطفل فحسب، بل يعمل أيضاً على تحسين لون بشرة الطفل والأم ويجعلهما جميلين.

استهلاك برتقالتين يومياً على الأقل يفي بمتطلبات فيتامين C ويجعل بشرة طفلك فاتحة.

المكسرات وخصوصاً اللوز لإشراقة البشرة

كما يوصَى بشدة بتناول المكسرات للنساء الحوامل. فهي مليئة بالمواد المغذية وضرورية لتوفير الفيتامينات الأساسية لشعر الطفل، وخصوصاً اللوز الذي ينصح بشدة باستخدامه أثناء الحمل لأنه يحتوي على البروتين وفيتامين E والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف. بروتين اللوز مفيد لنمو الطفل بينما هناك حاجة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم لنمو العظام.

يحتوي اللوز على فيتامين E الذي يجعل بشرة الطفل والأم مشرقة ورائعة أيضاً. يجب على النساء الحوامل تناول ما لا يقل عن 2 إلى 4 حبات من اللوز كل صباح.

العنب أو عصير العنب لتفتيح بشرة الطفل

يحتوي العنب أو عصير العنب على حمض ألفا هيدروكسي (AHA)، ما يجعل بشرة الطفل فاتحة اللون. الاستهلاك اليومي للعنب أو عصير العنب يجعل بشرته متوهجة.

العنب أو عصير العنب مفيد أيضاً في منع الإمساك والحموضة والتشنج والتورم.

جوز الهند لتعزيز مناعة الطفل

إذا تناولت المرأة الحامل نواة جوز الهند بانتظام أثناء الحمل فإن ذلك يجعل الطفل جميلاً. أيضاً فإن جوز الهند مفيد جداً أيضاً أثناء الحمل بعدة طرق، ومنها تعزيز مناعة الطفل، وعلاج وخزات القلب، الإمساك، والعمل على ترطيب الجسم منعاً لجفاف الحامل.

السمن لتفتيح بشرة الطفل

وجد الباحثون أن تناول السمن يساعد على تفتيح بشرة الطفل. وإذا قامت النساء الحوامل بإضافة السمن إلى نظامهن الغذائي فإن ذلك يخفف من الألم أثناء الولادة.

حليب الزعفران لصفاء البشرة

نعتقد أن حليب الزعفران يجعل الطفل جميلاً أو يحسن البشرة. لكن لا ينصح باستخدامه في الثلث الأول أو الثاني من الحمل لأن حليب الزعفران يعطي الكثير من الحرارة التي يمكن أن تسبب الإجهاض. بينما يمكن تناوله في الثلث الثالث من الحمل.

الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد عنصر أساسي للنساء الحوامل لأنه يساعد على نقل الأكسجين إلى الطفل. حيث إن إمداد الأكسجين المناسب للطفل أو دماغه يزيد من معدل ذكاء الطفل.

