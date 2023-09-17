أعشاب تُخفي التجاعيد والخطوط الدقيقة

علامات الشيخوخة آتية لا محالة، فقط كل ما بوسعنا هو أن نؤخرها قدر الإمكان، وهو ما يمكن تحقيقه باستخدام أعشاب طبيعية فعالة في علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تظهر الشيخوخة بسبب تلف الكولاجين وتراجعه، كما أن الجفاف يسبب ظهور الخطوط الدقيقة، فضلا عن التعرض المفرط للشمس بدون حماية الذي يتسبب في تلف الخلايا من خلال سيطرة الجذور الحرة ومن ثم أنتِ بحاجة لمحفزات تعيد تجدد الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين.

الطبيعة زاخرة بالأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة لمحاربة الجذور الحرة، السبب الرئيسي لظهور التجاعيد، كما أنها تحفز إفراز الكولاجين ما يؤخر علامات الشيخوخة.

1- الريحان

يساعد الريحان في منع علامات الشيخوخة. لاسيما وأن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يضر البشرة ويسبب تراجع الكولاجين. كذلك، التطبيق الموضعي للريحان يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويمنحها النعومة كما أنه عالج التجاعيد و الخطوط.

طريقة استخدام الريحان للبشرة:

قومي بنقع كوب من أوراق الريحان في ماء دافيء، ثم امزجيه مع دقيق الحمص والعسل. ضعي الخليط على وجهكِِ واتركيه حتى يجف.

2. القرفة

تكمن قيمة القرفة في تحفيز الدورة الدموية، لذلك تمنع تراجع إنتاج الكولاجين وتحافظ على مرونة الجلد، ما يحافظ على البشرة مرنة. كذلك هذه الأعشاب تساعد على تجدد الدورة الدموية وهذا من شأنه يحمي الخلايا من التلف.

الطريقة:

استخدمي ملعقة صغيرة مسحوق القرفة، مع ملعقة كبيرة من العسل، امزجيهم ثم قومي بتطبيق المزيج على البشرة، يترك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

3. القرنفل

القرنفل له خصائص تنظف البشرة من الداخل كما أنه يقضي على الجذور الحرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تبطئ علامات الشيخوخة.

الطريقة:

استخدمي ملعقة كبيرة زيت جوز الهند ثم يضاف 3 قطرات من زيت القرنفل، قبل الاستخدام اغسلي بشرتكِ بالماء البارد ثم يطبق المزيج على الوجه مع التدليك المتقطع لمدة 30 دقيقة. اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

4. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات كل هذا يؤخر ظهور التجاعيد. الزنجبيل يحتوي على مركبات فينولية وفلافونويدات تحارب الجذور الحرة المسببة للشيخوخة.

الطريقة:

أنتِ بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت زيتون، ويضاف لها 3 ملاعق كبيرة سكر بني، مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور. تمزج هذه المكونات وتترك جانبًا، بعد ذلك نظفي بشرتكِ وطبقي المزيج على الوجه بالكامل لمدة 10 دقائق. اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

5. روزماري



عندما تتعرض البشرة للشمس يحدث للبشرة حالة تسمى التلف الضوئي، و يسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية. يمنع الروزماري أو إكليل الجبل التلف الضوئي ويحسن مرونة بشرتك ويساعد في تقليل التجاعيد.

الطريقة:

استخدمي 2 كوب ماء مع عودين من الروزماري الطازجة، مع إضافة ملعقتين من خل التفاح. ارفعي جميع المكونات على نار متوسطة، يُترك على نار خفيفة لبعض الوقت (حتى تقل الكمية إلى النصف) ويُترك ليبرد. قومي بتصفية السائل وتخزينه في زجاجة رذاذ.

6. الميرمية

الميرمية غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة، مثل البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة. تحتوي المريمية على مركبات الفلافونويد، والأحماض الكربوكسيلية الفينولية ، والديتربينات الفينولية، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي بشرتك من الشيخوخة.

الطريقة:

استخدمي نصف ملعقة صغيرة من أوراق الميرمية مع كوب ماء، ارفعيهم على النار

لمدة 20-30 دقيقة، صفي السائل واتركيه يبرد انقليه إلى زجاجة وطبقيه يوميًا بديل للتونر.

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